Ekonomik krizdeki Zimbabve 5 yıllık ekonomik kalkınma planını yürürlüğe koydu

İSTANBUL (AA) - Yıllardır siyasi ve ekonomik krizle mücadele eden Afrika ülkesi Zimbabve'de hükümet, ekonomiyi kalkındırmak için 5 yıllık "Ulusal Kalkınma Stratejisi"ni yürürlüğe koydu.

Yerel basındaki habere göre, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, 2025 yılına kadar ülke ekonomisinde yüzde 25 büyüme hedeflediklerini açıkladı.

Mnangagwa, "Daha iyi bir ekonomi için gelecek 5 yıl içerisinde tarım, madencilik, elektrik ve üretim sektörlerinde kalkınmayı destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hükümet, kalkınma planıyla 760 Zimbabveli'ye de iş imkanı sağlamayı hedefliyor.

Afrika'nın bir zamanlar "tahıl ambarı" olarak adlandırılan ülkesi Zimbabve ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor.

Zimbabve'ye yönelik ABD ve AB yaptırımları ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Bu süreçte tarım ve madencilik gibi sektörler zarar görürken ülkenin para biriminin hızla değer kaybetmesi hiperenflasyona neden oluyor.