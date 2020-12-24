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Spor Ekonomik kriz yaşayan kulüp, seyircisiz maçta 72 bin bilet sattı
Spor

Ekonomik kriz yaşayan kulüp, seyircisiz maçta 72 bin bilet sattı

Koronavirüs nedeniyle ekonomik kriz yaşayan Almanya 3. Lig ekibi Dynamo Dresden, taraftarlardan kulübe destek olmaları yönünde çağrı yaptı. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan taraftarlar, seyircisiz maç için 5 euro karşılığında 72 bin bilet satın aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 21:47:00 -
Ekonomik kriz yaşayan kulüp, seyircisiz maçta 72 bin bilet sattı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebi ile ekonomik kriz yaşayan Almanya 3. Lig ekibi Dynamo Dresden, taraftarlardan kulübe destek olmaları yönünde çağrıda bulundu. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan taraftarlar, seyircisiz maç için 5 euro karşılığında 72 bin bilet satın aldı.

Pandemi sebebi ile futbol büyük yara alırken kulüpler ekonomik problemleri çözmek için çeşitli yollar denemeyi sürdürüyor.Almanya 3. Lig'inde mücadele eden Dynamo Dresden, taraftarlardan kulübe destek olmaları yönünde çağrı yaptı. Kulüp, seyircisiz maçlar için sembolik bilet satma kararı aldı.

Dynamo Dresden taraftarı kulübün bu çağrısına büyük ilgi gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada, kupada oynanan Darmstadt maçı için 72 bin 112 bilet satıldığı kaydedildi.Dynamo Dresden Kulübü sosyal medyadan taraftarlara teşekkür etti. Kulübün sembolik maç biletleri 5 euroya satılıyor.

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