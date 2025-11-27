  • İSTANBUL
Ekonomi Ekonomik güven yükselişte! Kasım’da 99,5’e ulaştı
Ekonomik güven yükselişte! Kasım’da 99,5’e ulaştı

Ekonomik güven endeksi, Ekim ayında 98,2 seviyesindeyken Kasım ayında yüzde 1,3 artış göstererek 99,5 değerine ulaştı. Bu yükseliş, ekonomik göstergelerdeki iyileşme ve yatırımcı ile tüketici güvenindeki artışın işareti olarak değerlendiriliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini paylaştı. Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 98,2 iken, Kasım ayında yüzde 1,3 oranında artarak 99,5 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Kasım ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,6 oranında artarak 85,0 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 103,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 114,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 84,9 değerini aldı.

