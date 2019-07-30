0553 313 94 23

Ekonomik güven endeksi azaldı

Ekonomik güven endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 3,3 azalarak 80,7'ye düştü

30 Temmuz 2019 Salı 10:06
Ekonomik güven endeksi azaldı

ANKARA (AA) - Ekonomik güven endeksi, temmuzda geçen aya kıyasla yüzde 3,3 azalarak 83,4'ten 80,7'ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre endeks bu ay, geçen aya göre yüzde 3,3 azalarak 83,4'ten 80,7'ye düştü. Ekonomik güven endeksindeki gerileme, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Temmuz ayında tüketici güven endeksi 56,5, reel kesim güven endeksi 96,6, hizmet sektörü güven endeksi 83,5 ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 90,4 değerine geriledi. İnşaat sektörü güven endeksi ise 52,4 değerine yükseldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:06
  1. Ekonomik Güven Endeksi
  2. Temmuz 2019
  3. ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri'de terör operasyonu: 9 gözaltı
    1. Kayseri'de terör operasyonu: 9 gözaltı
    2. (Özel haber) Naz Aydemir Akyol: “Neler..
    3. Ormanlar, kadınların ellerinden..
    4. En çok ABD’de konuşuldu! Göklerdeki..
    5. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına"..
    6. Borsa güne yükselişle başladı
    7. Konya'da silah fabrikasında yangın
    8. Keçiören’de daha iyi hizmet için araç..
    9. Burdur’da ormanlık alandaki kenevir..
    10. (Özel) Kağıthane’de bir ton 200..
    11. Katı yakıt istatistikleri
    12. MSB: "Irak kuzeyi Metina bölgesinden..
    13. Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
    14. TESK Genel Başkanı Palandöken: "Talep..
    15. Kent Konseyi Başkanı Yasan’a hayırlı..
    16. Afyonkarahisar’da kaçak avcılara cezai..
    17. Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz..
    18. Hong Kong’da trafik kazası: 77 yaralı
    19. Dev tanker Çanakkale Boğazı’nı kapattı
    20. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması