Ekonomik güven endeksi arttı Ekonomik güven endeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 7,9 artarak 80,7'den 87,1'e yükseldi

ANKARA (AA) - Ekonomik güven endeksi ağustosta geçen aya kıyasla yüzde 7,9 artışla 80,7'den 87,1'e çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay geçen aya göre yüzde 7,9 artarak 87,1'e yükseldi. Endeksteki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ağustos ayında tüketici güven endeksi 58,3, reel kesim güven endeksi 102,1, hizmet sektörü güven endeksi 89,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi 95 ve inşaat sektörü güven endeksi 55,5 değerine yükseldi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.