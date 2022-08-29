Ekonomik güven endeksi ağustos ayında arttı
Ekonomik güven endeksi ağustos ayında yüzde 1 artarak 94,3 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı ağustos ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 93,4 iken, Ağustos ayında yüzde 1 oranında artarak 94,3 değerini aldı.
Tüketici güven endeksi yüzde 6,1 arttı
Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 6,1 oranında artarak 72,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 86,3 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 oranında azalarak 101,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 116,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 112,9 değerini aldı.