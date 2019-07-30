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Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi, temmuz ayında geçen aya göre yüzde 3,3 düşerek 83,4'ten 80,7'ye düştü.

30 Temmuz 2019 Salı 10:50
Ekonomik güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan, temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi geçen aya göre yüzde 3,3 azalarak 83,4'ten 80,7'ye geriledi.

Ekonomik güven endeksindeki gerileme, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Temmuz ayında tüketici güven endeksi 56,5, reel kesim güven endeksi 96,6, hizmet sektörü güven endeksi 83,5 ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 90,4 değerine geriledi.

İnşaat sektörü güven endeksi ise 52,4 değerine yükseldi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:50
  1. Türkiye İstatistik Kurum
  2. ekonomik güven endeksi
  3. temmuz ayı ekonomik güven endeksi

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