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Ekonomik güven endeksi 80,7 oldu

Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 80,7 oldu.

30 Temmuz 2019 Salı 10:07
Ekonomik güven endeksi 80,7 oldu

Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 80,7 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Temmuz ayı Ekonomik Güven Endeksi’ni açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi Haziran ayında 83,4 iken, Temmuz ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 80,7 oldu. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.


Temmuz ayında tüketici güven endeksi 56,5 değerine, reel kesim güven endeksi 96,6 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 83,5 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 90,4 değerine geriledi. Temmuz ayında inşaat sektörü güven endeksi ise 52,4 değerine yükseldi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:07
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