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“Ekonomik büyüme için yeni itici güçler oluşturmak konusunda kararlıyız"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier:- "Biz de gerçekten ikili ilişkileri yoğunlaştırmak ve ekonomik büyüme için yeni itici güçler oluşturmak konusunda kararlıyız. Türkiye ziyaretimde Türk-Alman Ekonomik Komisyonu’nu canlandırdık. Bunun oturumu 6 Kasım’da Berlin’de olacak ve her yıl bu oturumları gerçekleştireceğiz"- “Bu dostluk ilişkisinden milyonlarca insan ve ülkelerimiz faydalanıyor. Şimdi bizler önemli ticaret ortağıyız”- “Makine, elektroteknik ve lojistik alanında çalışmalar yapmak gerekiyor. Çünkü bu alanlarda hem Türk ve hem de Alman ekonomisi benzer güce sahip”

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:05
“Ekonomik büyüme için yeni itici güçler oluşturmak konusunda kararlıyız"

BERLİN (AA) - Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Türkiye ile sanayi alanındaki iş birliğini masaya yatırdıklarını belirterek, "Biz de gerçekten ikili ilişkileri yoğunlaştırmak ve ekonomik büyüme için yeni itici güçler oluşturmak konusunda kararlıyız. Türkiye ziyaretimde Türk-Alman Ekonomik Komisyonu’nu canlandırdık. Bunun oturumu 6 Kasım’da Berlin’de olacak ve her yıl bu oturumları gerçekleştireceğiz.” dedi.

Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in katılımıyla Berlin'de düzenlendi.

Altmaier, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, konferansın önemli bir konuda olduğunu ve yüksek katılım olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye-Almanya arasındaki dostluk ilişkisinin kendisinin ilgilendiği ve önemli bir konu olduğunu dile getiren Altmaier, “Bu dostluk ilişkisi gerçekten 100 yıldan daha fazla zamanda gerçekleşmiştir. Sorunlar da yaşanmıştır fakat bu sorunların üstesinden gelinmiştir. Geçen yıl Türkiye’ye gittiğim zaman şu benim için çok önemliydi. Dedim ki, 'Dostluğumuzdan yola çıkarak devam edebiliriz.' Neden? Ben şunu biliyordum. Bu dostluk ilişkisinden milyonlarca insan ve ülkelerimiz faydalanıyor. Şimdi bizler önemli ticaret ortağıyız." diye konuştu.

Altmaier, Türkiye ile sanayi alanındaki iş birliğini masaya yatırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

“Türkiye’de son aylarda ekonomik zorlukların olduğunu biliyoruz. Almanya’da da büyümenin yavaşlaması sorunu ortaya çıktı. Geçmiş yıllara gerçekten ciddi bir büyüme hızımız vardı. Ancak böyle bir sorun yaşıyoruz. Biz de gerçekten ikili ilişkileri yoğunlaştırmak ve ekonomik büyüme için yeni itici güçler oluşturmak konusunda kararlıyız. Türkiye ziyaretimde Türk-Alman Ekonomik Komisyonu’nu canlandırdık. Bunun oturumu 6 Kasım’da Berlin’de olacak ve her yıl bu oturumları gerçekleştireceğiz. Bu yıl Enerji Forumu da burada gerçekleştirilecek. Bu ne anlama geliyor? Biz konuştuğumuz her şeyi somut olarak hayata geçiriyoruz. Yapay zeka ve Sanayi 4 konusunda konferans düzenliyoruz. Bu, Türk ve Alman ilişkilerini ilgilendiren bir konudur."

Yapay zekanın insanlığın çalışma, üretme, davranma ve yaşama şeklini belirleyeceğine ve temelden değiştireceğine işaret eden Altmaier, “Bu, büyük ihtimalle Sanayi Devrimi’nden beri bugüne kadar en önemli yenileşme olacaktır. Türkiye ve Almanya sanayi ülkeleridir ve sanayi ülkeleri olarak kalmaya kararlıdırlar.” değerlendirmesinde bulundu.


- "Yapay zekaya 3 milyar avro yatırım yapma kararı aldık"


Peter Altmaier, Almanya’nın 1988’de kurduğu araştırma merkezinin dünyada yapay zeka konusunda en büyük ve en eski araştırma merkezi olduğunu söyledi.

Başka ülkelerinin de yapay zekanın uygulama alanında çok ciddi ilerleme kaydettiklerini gördüklerini anlatan Altmaier, şunları kaydetti:

“Yapay zekayı uygulamaya nasıl gerçekleştireceğiz, bunu sormalıyız. Biz Almanya olarak Sanayi 4.0’de öncüyüz. Otonom sürüşte dünya çapında bir rekabet var. Kim ilk otonom otomobili (sürücüsüz) üretecek…. Devlet olarak bu alanda çalışma konusunda çok umutluyum. 2025 yılına kadar yapay zekaya 3 milyar avro yatırım yapma kararı aldık. Bu, politik bir işarettir. Fakat biliyoruz ki bu alandaki yatırımların çoğunluğunun özel sektör tarafından yapılması gerekir. ABD’de Amazon, Microsoft, Apple ve Google gibi şirketler bu alana yılda yüzlerce milyar avroluk yatırım yapıyorlar. Biz şunu yapmak istiyoruz. Hem Türk ve hem de Alman ekonomisinde bu tür yatırımların yapılmasını mümkün olduğunu görmek istiyoruz. Makine, elektroteknik ve lojistik alanında çalışmalar yapmak gerekiyor. Çünkü bu alanlarda hem Türk ve hem de Alman ekonomisi benze güce sahip."

Altmaier, Almanya’da özellikle yapay zekanın sanayide uygulamalarının gerçekleşmesiyle 60 milyar avro değer üretileceğini düşündüklerini kaydederek, "Çok önemli potansiyellerimiz var. Aynı zamanda dünyada önemli bir rekabet gücünün olduğu ortamda hareket ediyoruz. Biz önümüzdeki günlerde Almanya’da bir girişimde bulunacağız. Bu, Avrupa’da veri altyapısının oluşturulması yönünde çalışmalar olacak. Çünkü bütün veriler Çin ve ABD’de depolanıyor. Biz Avrupa’da böyle bir altyapıyı kurup ve işletmeliyiz. Bu konuda gerçekten Türk dostlarımızla görüşmeye hazırız. Bu anlamda da Türkiye’deki araştırma kuruluşları ile görüş alışverişi olursa iki tarafta bundan faydalanacaktır.“ ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:05
  1. Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier
  2. Almanya
  3. Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı
  4. yapay zeka

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