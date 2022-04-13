Ekonomik aktivite güçleniyor

Hızla büyümeye devam eden Türkiye, ihracat rekorlarıyla anılıyor. İhracata ivme katan sanayiden ise art arda iyi haberler geliyor.

Atılım sürüyor

Üretimde atılım devam ediyor. Bunu rakamlar da net şekilde ortaya koyuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre şubatta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13.3 arttı. Bu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinde yüzde 6.1, imalat sanayi sektörü endeksinde yüzde 14.4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksinde yüzde 4.9 yükseliş görüldü.

Sanayi üretimi endeksi şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 4.4 arttı. Bu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinde yüzde 3 azalış; imalat sanayi sektörü endeksinde yüzde 5.1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksinde yüzde 0.1 yükseliş gözlendi.

Ekonomistlerce sanayi üretim endeksinin şubatta geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 8.5 artması bekleniyordu.

Çarklar hızlandı

Sanayi üretim verileri iş dünyası temsilcilerini sevindirdi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Çarkların son sürat dönmeye devam etmesi Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde de pozitif büyüme eğiliminin sürdüğünü ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.

Olumlu ayrışma devam ediyor

Asmalı, şu görüşleri paylaştı: “2021 genelinde yüzde 16.6 genişleyerek ekonomik büyümeye ciddi katkı veren sanayi sektörünün 2022’de de olumlu performansını sürdürmesi, reel sektör temsilcileri olarak bizler için memnuniyet vericidir. Şubat ayına ilişkin verisi açıklanan G20 ülkeleri içerisinde aylık bazlı artışta birinci, yıllık bazlı artışta ise ikinci sırada yer alan Türkiye, böylece pozitif ayrışmaya da devam etmiştir.”