SON DAKİKA
Ekonomi Ekonomide tarihi dönüm noktası! Mehmet Şimşek enflasyon için müjdeyi verdi: Tek haneye az kaldı!
Ekonomi

Ekonomide tarihi dönüm noktası! Mehmet Şimşek enflasyon için müjdeyi verdi: Tek haneye az kaldı!

Ekonomide tarihi dönüm noktası! Mehmet Şimşek enflasyon için müjdeyi verdi: Tek haneye az kaldı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının meyvelerini vermeye başladığını müjdeleyerek enflasyona karşı yürütülen kararlı savaşta yeni hedefleri ilan etti! Bakan Şimşek, fiyat artış hızındaki düşüşün kalıcı hale geldiğini ve tüm sektörlerde gerileme yaşandığını belirterek, 2026 yılı sonunda enflasyonun yüzde 20’nin altına çekilmesinin temel hedef olduğunu açıkladı. "Fiyat istikrarı için sabırla ve kararlılıkla ilerliyoruz" diyen Şimşek, mali disiplinden taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyondaki düşüşün sürdüğünü belirterek, 2026 yılı hedefinin yüzde 20’nin altı olduğunu söyledi. Şimşek, fiyat artışlarının tüm alt kalemlerde gerilediğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düşmeye devam ettiğini belirterek, 2026 yılı için hedefin yüzde 20’nin altı olduğunu açıkladı. Şimşek, MÜSİAD’ın '2025 Değerlendirmesi, 2026 Beklentileri' toplantısında yaptığı konuşmada, dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

 

'TEK BİR ALANA BAĞLI DEĞİL'

Şimşek, enflasyonun 2023’te yüzde 65 seviyesinde olduğunu, 2024’te yüzde 44’e, 2025’te ise yaklaşık yüzde 31’e gerilediğini belirterek, "Şimdi hedefimiz, bunu 2026’da yüzde 20’nin altına indirmek" dedi. Enflasyondaki düşüşün tek bir alana bağlı olmadığını vurgulayan Şimşek, hizmet, gıda ve temel mal gruplarında da belirgin gerileme yaşandığını söyledi. Hizmet enflasyonunun yüzde 91’den yüzde 44’e kadar düştüğünü aktaran Şimşek, gıda enflasyonunun ise yüzde 28 seviyelerine gerilediğini kaydetti. Şimşek, "Koşullar dezenflasyonu destekliyor. 2026’da ve sonrasında enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek için tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

