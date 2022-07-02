  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu petrol tahmini dünya gündemini altüst etti! Felaket tahmin olursa akaryakıt fiyatları 50 liranın üzerine fırlayacak

Bu rezaleti gavur yapmaz! Erkeklere satılan tişörte bak!

İmamoğlu yapmak için 170 milyon euro borç aldığı metroyu durdurdu!

Kiralık evde ‘fatura’ oyunu! Bunu yapan kim varsa açıkça söylüyoruz: Şerefsizsiniz

Türkiye'de ayçiçek yağında büyük vurgun! Kulaklarını, gözlerini resmen kapadılar

Tarlasında 1 milyar dolarlık petrol bulundu! O bakan, şov yapmakla suçlamış

Bu altına dikkat! Piyasaya sürüldü, sahte olduğunu kimse anlayamıyor

Parası için ‘akıllı yatırım’ yapanlar ahirete de akıllı yatırım yapıyor mu?

Türkiye'de Ukrayna-Rusya savaşı yoğunluğu

Ekonomide sevindiren haber! Tüm zamanların rekoru kırıldı
Ekonomi Ekonomide sevindiren haber! Tüm zamanların rekoru kırıldı
Ekonomi

Ekonomide sevindiren haber! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Haziran ayı dış ticaret rakamlarımızı Erzurum'da açıkladık. Haziran ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %18,5 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır!" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 12:52:00 -
Ekonomide sevindiren haber! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dünyada yavaşlayan imalatlardan ve üretimlerden, arzın talebi karşılayamamasından dolayı arz kaynaklı bir enflasyon sorunu yaşandığını belirtti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret ederek bir süre görüşen Bakan Muş, ardından AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Bakan Muş, burada yaptığı konuşmada, Erzurum'un Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı şehirlerin başında geldiğini, Milli Mücadele'nin sembol isimlerinden olduğunu ve Türkiye'nin geleceğinde önemli garantör bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin hem mimari hem de altyapı bakımından gelişmiş bir şehir olduğunu ifade eden Muş, şöyle konuştu:

"İlk defa artık Anadolu'da ihracat rakamlarını açıklamak için böyle bir karar aldık ve ilk olarak da Erzurum'dan bunu başlatıyoruz. Haziran ayı içinde Türkiye'nin yaptığı ihracat ve dış ticaret verilerini buradaki ihracatçılar birliğinde açıklayacağız. Bu sebeple buradayız. Dünya değişik, bir daha önce tecrübe etmediği bir süreçten geçiyor. Dünya bir pandemi yaşadı ve bu pandemi sürecinde artan likitideden dolayı şu an bir enflasyon dalgası yaşanıyor. Dünyada yavaşlayan imalatlardan ve üretimlerden, arzın talebi karşılayamamasından dolayı arz kaynaklı bir enflasyon sorunu yaşanıyor. Bütün ülkeler etkileniyor ve özellikle enerji fiyatlarındaki aşırı yükselişler ki bizim ithalatımızdaki önemli bir payı o tutuyor. Haliyle bütün ülkeler, dünya etkileniyor, bundan Türkiye'de etkileniyor."

Bakan Muş, enflasyonla mücadelede yapılan çalışmalara değinerek "Çeşitli adımlar atılıyor, Türkiye'de de atılıyor. Bu enflasyonla mücadele için tedbirler alınıyor ki 'bu fiyat dalgalanmaları, fiyatlardaki bu oynaklıklar kontrol altına alınabilsin' diye. Hem dünyada alınan tedbirler hem de Türkiye'de alınan tedbirler neticesini verecektir. Bu enerji fiyatlarındaki aşırı yükselmeler mutlaka bir noktadan sonra gevşemeye gelecektir. Bu aşırı fiyat yükselmeleri, dünyanın çeşitli dönemlerinde yaşandı, 1970'lerden sonra yaşandı." diye konuştu.

Türkiye olarak sorunun üstesinden gelmek için büyük çaba içerisinde olduklarını belirten Muş, yaşanan sorunların, kendi dönemleriyle mukayese edilmesini istedi.

Bugün Türkiye imalatının, dış ticaret ve ekonomideki hareketliliğinin iyi ve canlı olduğunu aktaran Muş, şunları kaydetti:

"Bunun yanından özellikle fiyatlardaki oynaklıklardan dolayı yaşadığımız bazı çözmek zorunda olduğumuz meseleler var ama dediğim gibi ekonomik canlılık. Türkiye'nin üretme kabiliyeti, yatırım iştahı çok yüksek, bunlar bizi bir noktadan sonra ekonomide kalıcı bir imalat ve üretim gücünü getirecektir. Bu süreçleri en az etkiyle en kısa sürede atlatmak için uğraşıyoruz. Türk ekonomisi dünya ile entegre bir ekonomi. Yani dünyadaki gelişmelerden bağımsız bir ekonomi değil. Bugün dünyada petrol 110 dolar olduğu zaman, herkes aynı fiyata alıyor. Doğal gaz fiyatları bir sene öncesiyle mukayese ettiğiniz zaman 8-10 katına çıkmış vaziyette. Siz de bunu aynı yerden aynı fiyatlara alıyorsunuz."

Muş, MTI, cevher fiyatlarının dünyada aynı seviyelerde işlem gördüğüne dikkati çekerek "Bunu aynı şekilde almaz zorunda kalıyorsunuz ve ister istemez iç piyasada fiyatlardaki yükselmelere sebebiyet veriyor ama atılan adımlar meyvelerini yakın zamanda verecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

8
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kıyamet

Ya ithalat da hızlı bir artış gösterdiği için yine zarardayiz. İhracat İthalatın Yüzde 74 ünü karşılıyor aradaki 26 puan fark nasıl kapanacak.  

Müthiş

Gurur verici büyük başarı bizim altımızdaki pideci ve manav iki ay önce fiyatları iki katına çıkarmıştı abi iki aydır zam yapmadık artık zam yapmamız lazım diyor, durum bu her ay yeni bir zam...
TÜM YORUMLARA GİT ( 8 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23