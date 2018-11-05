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“Ekonomide olumlu gelişmeler var”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Son dönemde ekonomide olumlu gelişmeler var. Dış ticarete ilişkin rakamlar, döviz gelir-gider durumunda bir dengelenme başladığını gösteriyor” dedi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 09:36
“Ekonomide olumlu gelişmeler var”

TOBB ve Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) koordinasyonunda Konya’da düzenlenen istişare toplantısına katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, düzenledikleri toplantılarla, reel sektörle finans sektörünün birbirini daha iyi anlamasını amaçladıklarını belirtti. Hisarcıklıoğlu, reel sektörün ve KOBİ’lerin finansmana ulaşma imkanlarının açık tutulması konusunda son dönemde, kamu bankalarının daha aktif olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: “Bizler, reel sektör ile mali sektörün aynı geminin yolcusu olduğunun bilincindeyiz. Birlikte hareket etmek, birbirimize destek olmak durumundayız. Son dönemde ekonomide olumlu gelişmeler var. Dış ticarete ilişkin rakamlar, döviz gelir-gider durumunda bir dengelenme başladığını gösteriyor.

“Ülkeyi karış karış dolaşacağız”

TBB Başkanı Hüseyin Aydın da yaptığı açıklamada, reel sektörle finans sektörünün aynı gemide olduğunu, dolayısıyla bu iki sektörün birbirini anlaması, problemlere birlikte çözüm üretmesi gerektiğini söyledi.

Bankalar Birliği olarak son dönemde bazı prensip kararlar aldıklarını, yasal düzenlemeler yaptıklarını belirten Aydın, şunları kaydetti: “Bunların pratik uygulamalarını bugün Konya’da KOBİ’lerin başkentinde tartışacağız. Ülkeyi karış karış dolaşacağız. Hepimizin eksiği, noksanı olabilir. Zaman zaman farklı davranışlar sergiliyoruz ama nihayetinde hepimizin bir tane amacı var; ülkenin bilançosunu büyütmek, ülkeye katkı sağlamak. Bu konuda gayret gösteren herkese, finans sektörü, bankacılık sektörü olarak katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

G3 Forum, girişimci ve girişimci adaylarını buluşturacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde bu yıl 8’incisi düzenlenecek olan Türkiye’nin girişimcilik alanındaki en büyük etkinliği Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum, 8 Kasım’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda gerçekleştirilecek. Binin üzerinde girişimci ve girişimci adayına ev sahipliği yapacak olan foruma, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katılacak. G3 Forum’un bu yılki ana teması ise “İçimde Bir Girişimci Var.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 09:36
  1. Konya
  2. Türkiye Bankalar Birliği (TBB)
  3. TOBB
  4. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
  5. TBB Başkanı Hüseyin Aydın
  6. Bankalar Birliği
  7. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
  8. Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum
  9. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu
  10. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  11. İçimde Bir Girişimci Var

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