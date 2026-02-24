  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomide 'güven' meyvesini veriyor: Bakan Şimşek enflasyonda 'düşüş' rotasını çizdi

Ekonomide 'güven' meyvesini veriyor: Bakan Şimşek enflasyonda 'düşüş' rotasını çizdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak ayındaki geçici yükselişe rağmen enflasyon beklentilerinin hem piyasa katılımcıları hem de reel sektör nezdinde gerilemeye devam ettiğini müjdeledi. "Dezenflasyon sürecini desteklemeye devam ediyoruz" diyen Şimşek, kararlı adımların fiyatlama davranışlarındaki bozulmayı dizginlediğini vurguladı.

Türkiye’nin ekonomi yönetimi, enflasyon canavarına karşı yürüttüğü amansız mücadelede rasyonel zemin ve kararlılık mesajlarıyla piyasaları teskin etmeyi sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın yayımladığı Şubat ayı "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirerek, enflasyondaki ateşin sönmeye başladığına dikkat çekti.

Bakan Şimşek, piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşen ocak ayı enflasyonuna rağmen şubatta 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin bir önceki aya göre reel sektörde 0,9 puan, piyasa katılımcılarında 0,1 puan gerilediğini aktardı.

Bakan Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankasının yayımladığı şubat ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

"Piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşen ocak ayı enflasyonuna rağmen şubatta 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre reel sektörde 0,9 puan, piyasa katılımcılarında 0,1 puan geriledi" ifadesini kullanan Şimşek, hane halkı beklentileri için daha kapsayıcı bir anket kullanılmaya başlandığını belirtti.

Şimşek, eski seride ocak ayı için yüzde 52,1 olan 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin yüzde 48,8'e gerilediğine ve şubat ayında yatay kaldığına işaret ederek, "Geçici unsurların fiyatlama davranışlarına yansımasını sınırlayacak politikalarımızı sürdürürken arz yönlü adımlarla dezenflasyon sürecini desteklemeye devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

