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Ekonomi Ekonomide en büyükler liginde! O ülkenin parası dolar karşısında resmen eridi!
Ekonomi

Ekonomide en büyükler liginde! O ülkenin parası dolar karşısında resmen eridi!

Japonya ve ABD para politikaları arasındaki ayrışma Japon yeninin dolar karşısında 20 yılın en düşük seviyesini test etmesini sağladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 10:32:00 - 2022-04-13 10:32:58
Ekonomide en büyükler liginde! O ülkenin parası dolar karşısında resmen eridi!

Pasifik'in iki yakasındaki farklı para politikaları Japon yeninin güç kaybını beraberinde getirdi.

ABD'de enflasyon riskine karşı agresif sıkılaşma patikası öne çıkarken, Japonya'da genişleyici para politikası dolayısıyla Japon yeni dolar karşısında 20 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Dolar/yen paritesi 126,04 seviyesini gördü. 2015 yılında paritede 125,86 seviyesi test edilmişti.

Yenin zayıflığı bir dönemdir Japonya'da gündemin öne çıkan maddeleri arasında yer alıyordu. Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki yendeki zayıflama ile ilgili sözlü uyarılarını artırmıştı.

Fed'de agresif sıkılaşma hazırlığı

ABD’de Mart ayı enflasyonunun yüzde 8,5 ile 40 yılın en yüksek seviyesine revize edilmesinin ardından konuşan Fed Üyesi Lael Brainard, Fed’in faizleri süratle artıracağını söyledi.

Wall Street Journal İstihdam Zirvesi'nde konuşan Brainard bilanço küçültme ile ilgili kararın en erken Mayıs'ta alınabileceğini, küçültmeye ise Haziran ayında başlayabileceklerini bildirdi.

Faiz artışında doğru hızın toplantıya göre değişebileceğini belirten Brainard bu yıl politika duruşunu nötr bir konuma hızla getireceklerini söyledi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkinise nötr seviyeye hızla ulaşmanın Fed için en iyi patika olduğunu belirtti ve “Gerekirse nötr faizin de üzerine çıkılabilir” değerlendirmesini yaptı.

Financial Times’a konuşan St. Louis Fed Başkanı James Bullard da ılımlı faiz artışlarıyla TÜFE’yi düşürmenin “fantezi” olduğunu söyledi.

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