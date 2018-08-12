Ekonomide de 15 Temmuz ruhu! Rota: Üretim, istihdam ve ihracat

EKONOMİ SERVİSİ

ABD’nin spekülatif operasyonlarından kaynaklı döviz kurundaki artışa karşın ‘tek yumruk’ olan ekonomi dünyası, Türkiye’nin geleceğine odaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘100 Günlük Eylem Planı’nın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ‘Yeni Ekonomi Modeli’ni kamuoyuyla paylaşması Türkiye’ye moral verdi. İş dünyası, rotasını ‘üretim, yatırım, istihdam ve ihracata devam’ olarak belirledi.

Sanayici ve iş adamları ile meslek örgütlerinin çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata devam etmesinin önemine işaret ederek, Türkiye’nin temelleri sağlam, güçlü bir ülke olduğunu söyledi.

Ekonomi dünyası, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ‘Yeni Ekonomi Modeli’nin dört sacayağı olarak açıkladığı, ‘ekonomik dengelenme’, ‘sürdürülebilir sağlıklı büyüme’, ‘daha adaletli paylaşım’ ve ‘nitelikli insan ve güçlü toplum’ başlıklarının hayata geçirilmesini bekliyor. İlk faz olan ‘ekonomik dengeleme’ kapsamında enflasyon, kur ve faizlerin düşürülmesini bekleyen iş dünyası, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ile yatırım ve istihdama yönelerek ihracatı artırmaya odaklanacak.

Şirketlerin atacağı öncelikli adımlar şöyle:

l AR-GE ve teknolojik dönüşüme ağırlık verilecek.

l Döviz yerine TL üzerinden finansman sağlanacak.

l İthal ürünlerin yerine ‘yerli ve milli’ ürünler tercih edilecek.

l Yeni rotalar belirlenerek ihracatta yeni rekorlara odaklanılacak.

l Turizmde özellikle Çin ve Rusya pazarlarına yönelinecek.

l Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme getirdiği ‘yerel para’ ile ticarete önem verilecek.