Ekonomi için kritik veri açıklandı
Sanayi üretim endeksi, ocakta ayında aylık bazda yüzde 2,4 azalırken yıllık bazda yüzde 7,6 arttı..
Sanayi üretim endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 2,4 azalırken yıllık bazda yüzde 7,6 artış gösterdi.
Sanayi üretim endeksi, ocakta ayında aylık bazda yüzde 2,4 azalırken yıllık bazda yüzde 7,6 arttı..
Sanayi üretim endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 2,4 azalırken yıllık bazda yüzde 7,6 artış gösterdi.
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