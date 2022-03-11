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Ekonomi Ekonomi için kritik veri açıklandı
Ekonomi

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Sanayi üretim endeksi, ocakta ayında aylık bazda yüzde 2,4 azalırken yıllık bazda yüzde 7,6 arttı..

Yeniakit Publisher
2022-03-11 10:26:00 -
Ekonomi için kritik veri açıklandı

Sanayi üretim endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 2,4 azalırken yıllık bazda yüzde 7,6 artış gösterdi.

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