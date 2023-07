Ekonomi devi ülke iflasın eşiğinde!

ABD'de iflas başvuruları 2023'ün ilk yarısında yüzde 68 artış gösterdi.

İflas başvuruları verileri sağlayıcısı Epiq Bankruptcy, ABD'de Chapter 11 kapsamındaki iflas başvurularının 2023'ün ilk yarısında bir yıl öncesine göre %68 arttığını açıkladı.

SVB Financial Group, Envision Healthcare Corp, Bed Bath & Beyond, Party City Holdco, Lordstown Motors ve Kidde-Fenwal, on yıllardır süren ucuz para dönemi sona ererken, yüksek faiz oranları ve enflasyonun yarattığı kayıplar arasında bulunuyor.

Amerikan İflas Enstitüsü İcra Direktörü Amy Quackenboss yaptığı açıklamada, "Başvurulardaki artış, artan faiz oranları, enflasyon ve artan borçlanma maliyetleri nedeniyle artan borç yüküyle karşı karşıya kalan daha fazla ailenin ve işletmenin bir yansımasıdır" dedi.

Epiq, geçen yılın aynı dönemindeki 1.766'ya kıyasla 2023'ün ilk altı ayında toplam 2.973 ticari Chapter 11 iflası başvurusunnu yapıldığını bildirdi.

Ek olarak, bireysel Chapter 13 başvurularında aynı zaman diliminde %23'lük bir sıçrama görüldü.

Verilere göre, küçük işletmelerin iflas başvuruları ise %55 arttı.