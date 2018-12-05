0553 313 94 23

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren ‘torba’ teklif komisyonda

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, ekonomi alanında birçok başlığı içinde barındıran düzenlemeler içeren “torba teklif”i görüşmeye başladı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:35
Ekonomi alanında düzenlemeler içeren ‘torba’ teklif komisyonda

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesi, işsizlik ödeneğinde, devamsızlık nedeniyle ödememe durumunun ortadan kaldırılması gibi ekonomi alanında düzenlemeler içeren “torba teklif”i görüşmeye başladı.

Usule itiraz ettiler

AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığındaki komisyonda, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve milletvekili arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine geçilmeden önce milletvekilleri, usul hakkında söz aldı.

Anayasaya aykırılık

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, “torba yasa” uygulamasından daha önce de şikayet ettiklerini, “yeni sistemde yasaların artık torba şeklinde gelmeyeceği”nin söylendiğini ancak uygulamaya devam edildiğini savundu.

Teklifte, Anayasa’ya aykırı düzenlemeler bulunduğunu iddia eden Kuşoğlu, “Yasamayı doğru dürüst yapalım ama bu şekilde yasama yapılmaz” ifadesini kullandı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de kullanılan tabirlere dikkat edilmesini isteyerek, “torbacı” ifadesinin kullanılmasını doğru bulmadığını söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ise “torba kanun” ve “torbacı” ifadesinin incitici olduğunu vurguladı. Öztürk, artık bu tür tekliflere “torba kanun” denilmemesi gerektiğini belirtti.

İhtiyaçtan ortaya çıktı

Komisyon Başkanı Bilgiç de “torba teklif” kavramının hukukun içerisinde olduğunu söyledi. TBMM Genel Kurulunda yasama çalışmalarının, içtüzükten kaynaklanan hakların suiistimal edilmesinden dolayı tıkanmasının torba yasa ihtiyacını ortaya çıkardığını anlatan Bilgiç, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde doğaldır ki kanunları milletvekilleri teklif ediyor. Milletvekillerinin bunları hazırlarken bakanlar, bakan yardımcıları, bürokratlarla görüşerek, yürütmenin ihtiyacı olduğu alanlarda bu düzenlemeleri bir araya getirmelerinden daha doğal bir şey olamaz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:35
  1. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu
  2. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi
  3. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  4. AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç
  5. AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız
  6. TBMM Başkanlığı
  7. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
  8. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu
  9. torba yasa
  10. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir
  11. torbacı
  12. AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk
  13. TBMM Genel Kurulu
  14. Anayasa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye sivil havacılıkta tarih yazdı
    1. Türkiye sivil havacılıkta tarih yazdı
    2. Fitch, Çin’in kredi notunu teyit etti
    3. Yunanistan'ın göçmenleri zorla geri..
    4. Konya'da uyuşturucu operasyonu
    5. "Kaybolan 2 asker bulundu"..
    6. CHP: Saadet Partisi'yle dirsek teması..
    7. "Wushuda dünyanın en iyisi olmak..
    8. HDP’liler meclis lokantasında yiyip..
    9. Suriyeli sığınmacılara yönelik uyarıda..
    10. Başörtülü anne oyun alanına alınmadı
    11. 15 Temmuz darbe girişimini panolara..
    12. "e-Devlet" kütüphaneye üye sayısını..
    13. Flaş iddia! 'Bahçeli Meclis Başkanı..
    14. "Dünyanın en büyük ekonomik..
    15. "Darbe gecesi kaybolan iki asker..
    16. Almanya ile ekonomik ilişkileri..
    17. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 250..
    18. Trump o ülkelere 'yağmacı' dedi!..
    19. TCMB'den repo ihalesi
    20. Uzmanlardan hızlı kilo verdiren..
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?