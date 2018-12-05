Ekonomi alanında düzenlemeler içeren ‘torba’ teklif komisyonda

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesi, işsizlik ödeneğinde, devamsızlık nedeniyle ödememe durumunun ortadan kaldırılması gibi ekonomi alanında düzenlemeler içeren “torba teklif”i görüşmeye başladı.

Usule itiraz ettiler

AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığındaki komisyonda, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve milletvekili arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine geçilmeden önce milletvekilleri, usul hakkında söz aldı.

Anayasaya aykırılık

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, “torba yasa” uygulamasından daha önce de şikayet ettiklerini, “yeni sistemde yasaların artık torba şeklinde gelmeyeceği”nin söylendiğini ancak uygulamaya devam edildiğini savundu.

Teklifte, Anayasa’ya aykırı düzenlemeler bulunduğunu iddia eden Kuşoğlu, “Yasamayı doğru dürüst yapalım ama bu şekilde yasama yapılmaz” ifadesini kullandı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de kullanılan tabirlere dikkat edilmesini isteyerek, “torbacı” ifadesinin kullanılmasını doğru bulmadığını söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ise “torba kanun” ve “torbacı” ifadesinin incitici olduğunu vurguladı. Öztürk, artık bu tür tekliflere “torba kanun” denilmemesi gerektiğini belirtti.

İhtiyaçtan ortaya çıktı

Komisyon Başkanı Bilgiç de “torba teklif” kavramının hukukun içerisinde olduğunu söyledi. TBMM Genel Kurulunda yasama çalışmalarının, içtüzükten kaynaklanan hakların suiistimal edilmesinden dolayı tıkanmasının torba yasa ihtiyacını ortaya çıkardığını anlatan Bilgiç, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde doğaldır ki kanunları milletvekilleri teklif ediyor. Milletvekillerinin bunları hazırlarken bakanlar, bakan yardımcıları, bürokratlarla görüşerek, yürütmenin ihtiyacı olduğu alanlarda bu düzenlemeleri bir araya getirmelerinden daha doğal bir şey olamaz” diye konuştu.