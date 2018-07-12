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Ekolojik buğdayda ilk hasat yapıldı

Nilüfer Belediyesi, 16 dönümlük arazide ekolojik tarıma uygun olarak yetiştirdiği dört çeşit buğdayı hasat etti.

12 Temmuz 2018 Perşembe 12:04
Ekolojik buğdayda ilk hasat yapıldı

Ürünlü Mahallesi’nde bulunan Nilüfer Belediyesi Küçük Ölçekli Kent Bostanları’nda yapılan çeşit ve verimlilik denemeleri sonucu en yüksek verim elde edilen dört çeşit buğday, Fadıllı Mahallesi’nde bulunan 16 dönümlük araziye ekildi. Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü’nden elde ettiği ve Nilüfer Ziraat Odası uzmanları eşliğinde toprakla buluşan buğdaylar, hiçbir zirai ilaç ve fennî gübre çeşidi kullanılmadan yetiştirildi. Tamamen ekolojik tarıma uygun şekilde yetiştirilen buğdayların hasadı yapıldı.

Taş değirmende öğütülerek tam buğday ununa dönüştürülecek olan buğdaylar, organik köy ekmeği yapımında kullanılmak üzere Nilüfer sınırları içinde bulunan kırsal mahallelerdeki kadın derneklerine verilecek.

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12 ÇEŞİT BUĞDAYIN VERİMİ TEST EDİLDİ

Uygulama hakkında bilgi veren Nilüfer Belediyesi Çevre ve Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay, 12 çeşit buğdayın verimini test ettiklerini ifade etti. Denemeler sonucunda verimliliği en yüksek olan 4 çeşit buğdayı seçerek, Nilüfer Belediyesi’nin Fadıllı Mahallesi’nde bulunan arazisine ektiklerini belirten Atay, “Üretim sırasında tarlada herhangi bir şekilde yabanî ot ilacı, hastalık ve zararlılara karşı ziraî ilaç ile fennî gübre kullanmadık” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, Nilüfer Belediyesi’nin ortakları arasında yer aldığı S.S. Nilüfer Kırsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) aracılığıyla çeşitli ürünler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Başkan Bozbey, “Bizim buradaki deneyimimiz, bundan sonra gerçekleştireceğimiz üretimlere de örnek olacak” şeklinde konuştu.

Yerel tohum kullanımı ile iyi tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, “Kırsal mahallelerimizde yaşayan halkımızın yerel tohumlar kullanarak GDO’suz ürün üretmelerini arzu ediyoruz. Bu konuda ziraî faaliyeti özendirecek, öncülük edecek ve ürün çeşitliliğini artıracak çalışmalara imza atıyoruz. Çiftçilerimizin yaşam kalitelerini artıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz ” dedi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 12:04
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