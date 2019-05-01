Eko Şov, 1 Mayıs etkinliğinde sahne aldı Tepebaşı Belediyesi Eko Şov Ritim Grubu, Eti Park’ta sendikalar tarafından düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları çerçevesindeki etkinlikte sahne aldı.

Tepebaşı Belediyesi Eko Şov Ritim Grubu, Eti Park’ta sendikalar tarafından düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları çerçevesindeki etkinlikte sahne aldı.

Tepebaşı Belediyesinin temizlik işçilerinden oluşan Eko Şov Ritim Grubu, 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Tabipler Odası, Türk İş’e bağlı Kristal İş’ten oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesinin, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği etkinliğe katılarak renk kattı.

Eko Şov Ritim Grubu, Eti Park’ta düzenlenen etkinlikte, 1 Mayıs Marşı başta olmak üzere, ’Çav Bella’ ve rap şarkılarını izleyenlerle birlikte seslendirdi.

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