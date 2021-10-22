Ekmek zamlanacak mı? İstanbul’da ekmek kaç para?

İstanbul Fırıncılar Odası, Valilik ve Ticaret Odası'na ekmek fiyatında artışa gidilmesi için talepte bulundu. Fırıncılar zam talebinin en büyük nedenini un fiyatlarındaki artış olarak gösterdi. Bazı ilçelerde ekmek 2,5 liraya satılmaya başlandı. Fırıncılar ekmeğe zam değil gramaj artışı yaptıklarını söylese de, aradaki farkı anlayamayan vatandaş tepki gösterdi.

230 gram ekmek kaç TL?

İstanbul Fırıncılar Odası Yönetim Kurulu, ekim ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Kurulda artış gösteren un fiyatları, enerji maliyetleri ele alındı. Diğer yandan 230 gram ekmeğin 2.5 lira olması da talep edildi. Zam talebi için tekrar başvuru yapıldı. Zam süreci şu an değerlendirme aşamasında ama bir çok ilçede ekmek 2.5 liraya satılmaya başlandı. Fırıncılar ekmeğe zam değil gramaj artışı yaptıklarını söylese de, aradaki farkı anlayamayan vatandaş bu karara itiraz etti.

Ekmek kaç gram?

Fırınlarda ekmeğin fiyatı ve gramajı arttı ancak ayar tutmadı. Bazı fırınlar gramajı 230 grama, bazıları ise 270 grama çıkarttı. Ancak vatandaş ne 30 gramlık ne de 70 gramlık farkı satın aldığı ekmeklerde anlayamadı. İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası İstanbul Fırıncılar Odası Yönetim Kurulu’nun talebi değerlendiriyor. Ancak bazı fırıncılar kararın tebliğ edilmesini beklemeden ekmeğe erkenden zam yapmaya başladı.