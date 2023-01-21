Ekmek tarifi kolay, nefis! Evde ekmek yapmanın fiyatı daha hesaplı: Rize, Trabzon ekmeği herkes yapsın

Mısır unu ile yapılan mısır ekmeği Karadeniz yöresine ait bir yemek çeşididir. Genellikle yoğurdun içine katılarak yenen mısır ekmeği balık, meze ve mıhlama gibi lezzetlerin de yanında tercih ediliyor. Mısır unuyla yapılan tarif aynı zamanda da oldukça sağlıklı bir seçenekte oluşturuyor. Evde ekmek yapmanın püf noktaları nelerdir? Ekmek yaparken nelere dikkat etmeliyiz? İşte, evde ekmek yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları ve tarifler...

Ekmek, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Yumuşacık sıcacık yapısıyla, hemen hemen birçok yemeğin yanında afiyetle tüketilir. Fırından çıkan taze ekmekleri bir koşu gidip almak şöyle dursun, evde kendi el emeğinizle yapabileceğiniz ekmeklerin lezzeti daha fazladır. Özellikle pandemi döneminde başlayan evde ekmek yapma trendini hala devam ettirenler ve ekmek yapmaya yeni başlayanlar için, bizimde birkaç tüyomuz var.

Ekmek, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. İşte tarifler..

Trabzon Ekmeği Tadında (Harika Bir Ekmek) Tarifi İçin Malzemeler

6 su bardağı beyaz un

2 su bardağı kepekli un

2 tatlı kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı kuru maya

3, 5 su bardağı ılık su

2 tatlı kaşığı tuz

Üzerine sürmek için;

3 yemek kaşığı su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Trabzon Ekmeği Tadında (Harika Bir Ekmek) Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk önce hamur yoğurma kabına unumuzu alalım, üzerine maya, toz şeker, tuzunu atalım ılınmış suyunu da katıp ele yapışan yumuşak bi hamur yoğuralım. üzerine bi poşet geçirip bez örtelim mayalandıralım. Tepsiye yağlı kağıt serelim mayalanan hamurdan portakaldan büyük bezeler alalım elimize yapışırsa elimizi una batıralım. Tepsinin aldığı kadar aralıklı yerleştirelim on dakika tepside hamuru dinlendirelim. üzerine fırça ile hazırladığımız sıvıdan sürelim. 190. 200 derecede ısıtılmış fırında kızarana dek pişirelim dışı hafif sert içi yumuşacık bi ekmek oluyor ben artık ekmeğimi kendim yapıyorum kesin bi seferlikte olsa deneyin poğaça gibi değilde normal ekmek oluyor soğuduktan sonra dilimleyip kapaklı ekmek kabına yerleştirelim. Afiyet olsun kolay gelsin.

İşte, evde ekmek yaparken bilmeniz gereken püf noktaları:

Maya

Ekmek yapmaya karar verdikten sonra, maya seçimi hakkında mutlaka daha fazla bilgi edinmeniz gerekiyor. Maya, ekmeğin kabarmasını sağlayan, pofuduk görünümü ve yumuşaklığı ile en lezzetli ekmekleri elde edebileceğiniz ana malzemelerden biridir. Piyasada, 4 çeşit maya bulunuyor. Bunlar; yaş maya, instant maya, ekşi maya ve kuru maya. Kuru ve yaş maya, ekmek hamurunda aynı işlevi görür. Yani, ekmek yapımında ikisini de kullanabilirsiniz. Ancak bu aşamada ölçülerine dikkat etmeniz gerekiyor. 100 gram yaş maya, 40 gram kuru mayaya eş değerdir. Kullanacağınız mayaya karar verdikten sonra, mayayı sıvıların içinde aktif etmeniz gerektiğini unutmayın.

Un

Ekmeğin en önemli malzemelerden biri de, undur. Kullanacağınız un, ekmeğin lezzetini doğrudan etkiler. Eğer ekmek yapmaya yeni başladıysanız, beyaz unla başlamanız daha faydalı olabilir. Dilerseniz, tam buğday unu da kullanabilirsiniz. Ancak diğer un çeşitlerini, biraz daha tecrübe kazandıktan sonra kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Unu tarife eklerken, birkaç kez elekten geçirmeniz gerektiğini de unutmayın.

Tarif adımları

Yapacağınız tarife karar verdikten sonra, reçetede yazan oranlara bağlı kalın. Doğru ölçüleri kullandıktan sonra, tarif adımlarını atlamadan uygulayın. Verilen püf noktalarına mutlaka dikkat edin.

Boyut

İlk aşamalarda büyük ekmekler yapmak yerine, küçük boyutlarda ekmek yapmayı düşünün. Küçük ekmek hamurlarını yoğurmak daha kolay olacaktır.

Yoğurma

Ekmek hamurunu hazırlarken, belirtilen miktardan daha fazla un kullanmayın. Aynı şekilde hamuru yoğururken ve şekil verirken de sürekli unlamayın. Un ekledikçe hamurun kıvamı sertleşir ve yumuşaklığı kaybolur.

İkinci mayalandırma

Mayalandırma işlemi hamuru hazırladıktan sonra üzerinin kapatılıp beklenmesiyle uygulanır. Ancak bu işlem, ilk mayalandırmadır. Hamura şekil verdikten sonra, doğrudan fırına atmayın. Bunun yerine tepsiye yerleştirin ve yarım saat oda sıcaklığında bekleyin. Böylece ekmeğiniz daha kabarık bir görünüm alacaktır.

Pişirme

Ekmeği pişirirken, fırına içi dolu bir kap koymayı unutmayın. Fırının içindeki su buharlaştıkça, ekmek daha yumuşak ve çıtır çıtır bir kıvamda olacaktır. Pişirme aşamasında fırının kapağını sürekli açıp kapatmayın. Bunun yerine fırın camından ekmeğinizi kontrol edin. Fırını, pişirme işleminden önce mutlaka ısıtın.

Dilimleme

Ekmeğinizi pişirdiniz ve mükemmel bir kıvama ulaştığını gördünüz. Bu aşamada ekmeği doğrudan dilimlemek yerine, 30 dakika daha sabretmek gerekiyor. Eğer fırından çıkar çıkmaz ekmeği keserseniz, içi hamur ve ıslak kalmış bir ekmekle karşılaşırsınız. Bunun yerine ilk sıcaklığını atması için 20-30 dakika bekleyin.

MISIR EKMEĞİ TARİFİ

MISIR EKMEĞİ MALZEMELERİ:

500 gr mısır unu

2 yemek kaşığı un

2 paket kabartma tozu

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı sıvı yağ

MISIR EKMEĞİ YAPILIŞI:

Geniş ve derin bir kaba 500gr mısır ununu konur. Yarım kilo mısır unu (200 ml lik su bardağı ölçüsü ile) tam 5 su bardağına denk gelir. Mısır ununun orta kısmını havuz şeklinde açılır. Orta kısmına 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı tuz eklenir. Ardından orta kısma 1 çay bardağı sıvı yağ dökülür. 1 su bardağı ılık süt eklenir. 2 paket kabartma tozu da koyup, tüm harç el ile güzelce karıştırılır. Son olarak mısır unlu harcın üzerine 1 su bardağı ılık su azar azar dökülüp, el ile yoğurulur. Mısır ekmeğinin hamurunun kıvamı kek hamurundan koyu, kurabiye hamurundan cıvık olmalıdır. Hamur avuç içine alınıp sıkıldığında akıp, kayıyorsa olmuştur. Eğer hamurun kıvamı yeterince cıvık olmadıysa yarım su bardağı kadar ılık su azar azar dökülüp kıvam yakalanmaya çalışılır. İstenilen kıvama gelen mısır ekmeği hamurunun üzeri örtülüp 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakılır.