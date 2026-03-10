  • İSTANBUL
Ekmek parası uğruna can pazarı! 3. kattan düşen boyacı ağır yaralandı
Yerel

Ekmek parası uğruna can pazarı! 3. kattan düşen boyacı ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ekmek parası uğruna can pazarı! 3. kattan düşen boyacı ağır yaralandı

Samsun’un Canik ilçesinde evine ekmek götürmek için yüksek katlarda ter döken 50 yaşındaki Ferhat E., koruyucu ekipman kurbanı oldu! Boya yaptığı sırada beline bağladığı halatın kopmasıyla metrelerce yükseklikten beton zemine çakılan talihsiz işçi, ölümle pençeleşiyor.

SAMSUN’un Canik ilçesinde beline bağladığı halatın kopması sonucu 3’üncü kattan düşen boyacı Ferhat E. (50), yaralandı.

Olay, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Sitenin 3’üncü katında boya yapan Ferhat E., belindeki halatın kopması sonucu düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ferhat E.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

