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Yerel Ekmek kavgasında silahlar çekildi Tartışma karakolda bitti
Yerel

Ekmek kavgasında silahlar çekildi Tartışma karakolda bitti

Yeniakit Publisher
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Üç kişi, ekmek kuyruğunda vatandaşı darp etti. Arbede sırasında yanında bulunan 17 yaşındaki kızının da fiziksel saldırıya uğradığını öne süren vatandaş, E.A. isimli kişinin kendisine silah çektiğini iddia ederek şahıslardan şikayetçi oldu.

Aydın'ın Didim ilçesinde ekmek alma sırasında çıkan tartışmada silah çektiği iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, Didim Efeler Mahallesi'nde saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre; Adnan Menderes Bulvarı üzerinde ekmek almak için bir fırına giden bir vatandaş, yanında yeterli nakit para bulunmaması üzerine durumu fırın görevlisine bildirerek kısa süreliğine aracından para almaya gitti. Vatandaş, fırına geri döndüğünde bir kadınla sıra tartışması yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadının yakınları da olaya dahil oldu. İddiaya göre üç kişi, fırının içinde ve dışında vatandaşı darp etti. Arbede sırasında yanında bulunan 17 yaşındaki kızının da fiziksel saldırıya uğradığını öne süren vatandaş, E.A. isimli kişinin kendisine silah çektiğini iddia ederek şahıslardan şikayetçi oldu.

Üç kişi tarafından darp edildiğini iddia eden vatandaş yaşananları cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen emniyet ekipleri tartışmada silah teşhirinde bulunduğu iddia edilen E.A.'yı gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan E.A. adliyeye sevk edildi.

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