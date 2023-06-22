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Ekonomi Ekmek fiyatlarına yüzde 50 zam yaptılar!
Ekonomi

Ekmek fiyatlarına yüzde 50 zam yaptılar!

Yeniakit Publisher
2023-06-22 19:37:00 -
Ekmek fiyatlarına yüzde 50 zam yaptılar!

Dünyada yaşanan gıda krizinin etkileri devam ediyor. Uşak'ta, gramajı 210 gramdan 250 grama yükseltilen ekmek fiyatına yüzde 50 zam kararı aldı.

Uşak'ta, fırıncılar artan maliyetleri gerekçe göstererek zam taleplerini iletti ve bu talepleri değerlendiren komisyon, yeni ekmek fiyatını belirledi. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Uşak Fırıncılar ve Unlu Mamul İmalatçıları Esnaf Odası'nın talepleri doğrultusunda komisyon, 210 gram ekmek için 5 TL olan fiyatın, 250 grama çıkarılarak 7,5 TL olarak belirlenmesine karar verdi.

Uşak Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birlik Başkanı Atalay Savaş, döviz kurlarındaki hızlı yükselişin, esnafın girdi maliyetlerinin büyük ölçüde artmasına neden olduğunu ve özellikle ekmek ve unlu mamuller gibi birçok sektörde faaliyet gösteren esnafı zor durumda bıraktığını belirtti. Savaş ayrıca, hükümetin fırıncılara tahsis edilen un desteğini kaldırması, buğday ve un fiyatlarındaki artışın fırıncı esnafı için zam yapılmasını kaçınılmaz hale getirdiğini ifade etti.

Zam kararıyla birlikte Uşak'taki tüketicilerin ekmek fiyatlarındaki artışla karşılaşacakları ve daha yüksek bir fiyatla ekmek satın alacakları görülüyor. Bu durum, vatandaşların mutfak bütçelerini etkileyen bir faktör olarak dikkat çekiyor.

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