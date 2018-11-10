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Ekmek fiyatı mahkemeye taşınıyor

İTO’nun 250 gram ekmeğin azami 1,25 TL’ye satılmasıyla ilgili aldığı karar mahkemelik oluyor.

10 Kasım 2018 Cumartesi 07:49
Ekmek fiyatı mahkemeye taşınıyor

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) tartışmalı bir kararla ekmek fiyatlarına azami sınır getirmesinin ardından, üreticiler harekete geçiyor. Kasım ayı meclis toplantısında kararın tutanaklardan çıkarılmasını sağlayamayan fırıncılar, kararın iptali için mahkemeye başvuruyor. İTO’nun ekim ayı meclis toplantısında aldığı karar sonrasında yeni ekmek fiyat tarifelerini dağıtmaya başlamıştı. İTO Meclis Üyesi Sultan Selim Şimşek, önceki gün düzenlenen kasım ayı meclis toplantında ilgili kararın tutanaklardan çıkarılması için dilekçe verdi. İTO Meclis Başkanı Öztürk Oran ise tekrar oylama yapılmasının mümkün olmadığına işaret ederek kararın iptal edilmesi için mahkemeye başvurulması gerektiğini anlattı. Ekmek üreticileri de şimdi mahkemenin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Başkanı Av. Çetin Keçeli, Bölge İdare Mahkemesine iptal davası için gerekli dilekçenin en kısa zamanda verileceğini söyledi. Keçeli, mahkemeye delil olarak tutanak özeti ve kamera kayıtlarını sunacaklarını belirtti.

 


(Türkiye)
Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 07:49
  1. İstanbul
  2. ekmek fiyatı
  3. sercan akıncı

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