Ekmek dağıtımı için komisyon kurulacak! Marketler o günlerde açık olacak

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni koronavirüs genelgesinde yer alan düzenlemelere göre, Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamlar başkanlığında oluşturulacak komisyon, ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamlar başkanlığında oluşturulacak komisyon, her mahalle için dağıtım planı yapacak.

Marketlere yeni düzenleme

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu perşembe ve cuma günleri gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığıyla yapılacak.