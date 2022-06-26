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Ekonomi Ekmek 5 lira mı? İstanbul güncel ekmek fiyatı
Ekonomi

Ekmek 5 lira mı? İstanbul güncel ekmek fiyatı

İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmek fiyatlarında artış yaşandı. Vatandaşlar ise ekmek fiyatlarındaki artışın diğer ilçelere yayılıp yayılmayacağını araştırıyor. Peki, İstanbul ekmek kaç TL?

Yeniakit Publisher
2022-06-26 13:14:00 -
Ekmek 5 lira mı? İstanbul güncel ekmek fiyatı

İstanbul'un üç ilçesinde ekmek fiyatı 5 lira oldu. Mega kentte ekmek fiyatlarının 5 lira olarak sabitlenip sabitlenmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, ekmek 5 lira olacak mı?

Ekmek 5 lira mı? İstanbul güncel ekmek fiyatı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Habertürk'e ekmek fiyatlarındaki artış hakkında konuştu. Ataşehir, Üsküdar ve Kadıköy'de ekmeğin 5 liraya satılmasıyla ilgili olarak Balcı, "İstanbul'da üç ilçede uygulama son derece yanlıştır. En kısa zamanda düzelecektir diye düşünüyorum. Bugün için gündemimizde 4 liranın üzerinde bir fiyat söz konusu değil. 3 ilçede yanlış uygulama var diye İstanbul'da ekmek 5 lira oldu demek çok adil olmaz. Bu da düzeltilecek. Bu süreçte fırıncı esnafımız maliyetini hesaplamak, tedbir almak zorunda. Giderlerini kontrol altında tutarak bu süreci götürmek zorundayız. Bakkal esnafında zincir marketlere kadar herkes gereken fedakârlığı yapmak zorundadır. Fırıncı esnafa destek çok önemli. Sağ olsun Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu desteği alıyoruz. Çok kısa zamanda yapmak zorundalar. Türkiye hukuk devleti. Hukuksuz bir şekilde 'Ben fiyatı 5 TL belirledim' demek kabul edilemez" dedi.

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