Ekmek 10 lira mı olacak? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan açıklama

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatı tartışmaları ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Balcı, 2022 yılının mart ayından itibaren ekmek fiyatının 10 lira olacağı iddiası gündeme getirilmesine rağmen, bugüne kadar Türkiye genelinde 200 gram ekmeğin satış fiyatının 5 lira olarak belirlendiğini söyledi. Balcı, mayıs ayının sonu itibarıyla hazinenin yaptığı destekleme, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fırıncı esnafına uygun fiyatlı un temininin sona erdiğini belirtti.

Balcı, fırıncı esnafının mesafesine, nakliyesine göre 345 liraya temin ettiği un fiyatlarının haziran ayının başında 570, 590 liraya çıktığını belirterek "Şu an ise piyasada 520 liraya un bulabiliyoruz. Yani mayıs ayında fırıncı esnafımız 320 liraya aldığı unu haziran ayının başından itibaren 520 liradan aşağıya temin edememekte. Baktığımızda en az yüzde 50 oranında un fiyatında artış söz konusu. Haziran ayında fırıncı esnafımız bu artışı kendisi göğüslemiş oluyor. Temmuz ayının başında geçerli olacak asgari ücret artışından dolayı çalışanlarımıza vereceğimiz ücret artışı da söz konusu. İşletme giderlerimizde de en az yüzde 55, yüzde 60 artış söz konusu. Bununla birlikte ekmek fiyatlarında bir değişiklik zaruret oluşturmuş durumda" dedi.

Balcı, fiyatlarda mutlaka bir değişikliğe gitmeleri gerektiğine dikkat çekerek, şöyle dedi:

"Hiç fırıncılık yapmayan, dernek adı altında olan kişiler, ‘ekmek 10 lira olacak’ söylemlerini tekrar gündeme getirmeye başladılar. Bunun yanında uncular da ekmek fiyatlarını konuşmaya başladı. Bu mesleği icra etmeyen, açıklama yapma yetkisi olmayan insanların, halkımızın temel gıda maddesi olan ekmek konusunda bilgilendirme yapmasını doğru bulmuyoruz. Un Sanayicileri Başkanı’nın da ekmek fiyatları konusunda açıklama yapması son derece yanlış. Onların yapacağı açıklamanın un fiyatları üzerinden olması gerekir. Yaptığımız çalışmalar neticesinde ekmek fiyatının 10 lira olması söz konusu değildir. Azami kilogram fiyatı 25 lira olan ekmeğin 35,5 lirayı geçmemesi yönünde öngörümüz var. Azami olarak 35,5 liranın üzerinde olmayacağını düşünüyorum"

Balcı, temmuz ayı içinde peyderpey illerde bu fiyatın uygulanmaya başlayacağını belirterek, "Bazı vilayetlerde bu 200 gram 7 lira olarak uygulanır, bazı vilayetlerde 210 gram 7,5 lira olarak uygulanır. İle göre farklılık arz edebilir; ama 200-220 gram bandında değişiklik arz edebilir. Esnafımız bu fiyat farkını minimum seviyede tutmaya çalışırken sektörün aksayan yanlarını gidermeye çalışıyoruz. 200 gram ekmek 7 lira olduğunda 35 lira oluyor kilosu. Eğer 210 gram 7,5 lira olursa bu da 35,5 lira oluyor. 220 gram olursa o da 34,5 denk gelir. Azami 35,5 üzerinde olmaması için çalışmalarımızı yapıyoruz. Benim bir fiyat söylemem doğru olmaz; ancak 35 liranın üzerinde olmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO