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Ekonomi

Ekmeğe zam yapıldı mı? | Ekmeğe zam mı yapılacak Temmuz 2020

Ekmeğe ne kadar zam yapılacak? Toplumumuzda en çok tüketilen gıdaların başında hiç kuşkusuz ekmek geliyor. Pandemi döneminde ekmek satışları düşse de vatandaşlar havaların ısınmasıyla birlikte evde ekmek yapma alışkanlıklarını rafa kaldırmış gibi görünüyor. Vatandaşlar ekmeğe zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Vatandaşlar “Ekmeğe zam mı yapılıyor?” , “Ekmek zammı” , “Ekmek ne kadar olacak 2020” , “Temmuz 2020 ekmeğe zam yapıldı mı?” , “Ekmek ne kadar olud?” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 14:07:00 -
Ekmeğe zam yapıldı mı? | Ekmeğe zam mı yapılacak Temmuz 2020

Son günlerde ekmeğe zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başlandı. Fırıncıların ekmeğe zam yapılmasını isteği gelen haberler arasında. Bu sebeple vatandaşlar “Ekmeğe zam yapılacak mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar.

Ekmeğe zam yapıldı mı? | Ekmeğe zam mı yapılacak Temmuz 2020

Ekmeğe zam yapılıp yapılmayacağı konusunda önemli bir açıklama geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, vatandaşların ekmek fiyatı konusunda tedirgin olmasını gerektiren herhangi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, mevcut ekmek fiyatını yıl sonuna kadar muhafaza etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

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Yorumlar

ABDULLAH TANRIKULU

ekmeğe zam yapılmasın. bi çuval undan 300 ekmek yapıyorlar ekmeğin hakkı 1 lira, ramazan pidesinin hakkı 2 TL olması lazım. küresel güçlerin dövizle oynaması sonrasında zaten son iki senedir marketler ve pazarcılar fiyatları katlayarak büyük vurgun yaptılar halen de etiket fiyatlarını sürekli ayarlayarak yapıyorlar. fiyatları takip etmeye yetişemiyoruz. haram olsun bu milletten fazladan aldıkları paralar.
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