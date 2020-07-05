Ekmeğe zam yapıldı mı? | Ekmeğe zam mı yapılacak Temmuz 2020
Ekmeğe ne kadar zam yapılacak? Toplumumuzda en çok tüketilen gıdaların başında hiç kuşkusuz ekmek geliyor. Pandemi döneminde ekmek satışları düşse de vatandaşlar havaların ısınmasıyla birlikte evde ekmek yapma alışkanlıklarını rafa kaldırmış gibi görünüyor. Vatandaşlar ekmeğe zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Vatandaşlar “Ekmeğe zam mı yapılıyor?” , “Ekmek zammı” , “Ekmek ne kadar olacak 2020” , “Temmuz 2020 ekmeğe zam yapıldı mı?” , “Ekmek ne kadar olud?” konularını araştırıyor.
Son günlerde ekmeğe zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başlandı. Fırıncıların ekmeğe zam yapılmasını isteği gelen haberler arasında. Bu sebeple vatandaşlar “Ekmeğe zam yapılacak mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar.
Ekmeğe zam yapıldı mı? | Ekmeğe zam mı yapılacak Temmuz 2020
Ekmeğe zam yapılıp yapılmayacağı konusunda önemli bir açıklama geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, vatandaşların ekmek fiyatı konusunda tedirgin olmasını gerektiren herhangi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, mevcut ekmek fiyatını yıl sonuna kadar muhafaza etmeyi hedeflediklerini bildirdi.