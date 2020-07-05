Ekmeğe zam yapıldı mı? | Ekmeğe zam mı yapılacak Temmuz 2020

Ekmeğe ne kadar zam yapılacak? Toplumumuzda en çok tüketilen gıdaların başında hiç kuşkusuz ekmek geliyor. Pandemi döneminde ekmek satışları düşse de vatandaşlar havaların ısınmasıyla birlikte evde ekmek yapma alışkanlıklarını rafa kaldırmış gibi görünüyor. Vatandaşlar ekmeğe zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Vatandaşlar “Ekmeğe zam mı yapılıyor?” , “Ekmek zammı” , “Ekmek ne kadar olacak 2020” , “Temmuz 2020 ekmeğe zam yapıldı mı?” , “Ekmek ne kadar olud?” konularını araştırıyor.