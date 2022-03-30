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Ekonomi Ekmeğe zam mı yapılacak? 2022 güncel ekmek fiyatı
Ekonomi

Ekmeğe zam mı yapılacak? 2022 güncel ekmek fiyatı

Ramazan ayında ekmeğe zam mı yapılacak? Vatandaşlar ramazan ayına birkaç gün kala 'Ekmeğe zam yapılacak mı?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, ekmeğe ne kadar zam yapılacak?

Yeniakit Publisher
2022-03-30 15:56:00 -
Ekmeğe zam mı yapılacak? 2022 güncel ekmek fiyatı

Ramazan ayı öncesinde pide fiyatları belli oldu. Pide fiyatları grama, susama ve yumurtaya göre farlılık gösteriyor. Fiyatlar ilden ile değişiyor. Ramazan pidesi kimi ilde 6 kiminde ise 7 liradan başlayan fiyatlarla satılacak. Vatandaşlar ise şimdiden ekmeğe zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı.

Ekmeğe zam mı yapılacak? 2022 güncel ekmek fiyatı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, fiyatın Ramazan ayı içerisinde değişmesini beklemediklerini, zammın bayramdan sonra yansıtılabileceğini dile getirdi.

Son olarak İstanbul'da şubat ayında ekmeğe zam yapılmıştı. İstanbul'da 210 gramlık ekmek 3 liradan satılıyor.

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