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Kadın - Aile Ekmeğe sür sür ye: Kahvaltılık sos tarifi! Domates ve biber ile yapmanın kolay yolu: 30 kat daha güçlü! Tescilli lezzet
Kadın - Aile

Ekmeğe sür sür ye: Kahvaltılık sos tarifi! Domates ve biber ile yapmanın kolay yolu: 30 kat daha güçlü! Tescilli lezzet

Yeniakit Publisher
2024-08-17 17:21:00 - 2024-08-17 17:26:35
Ekmeğe sür sür ye: Kahvaltılık sos tarifi! Domates ve biber ile yapmanın kolay yolu: 30 kat daha güçlü! Tescilli lezzet

Bugün kışlık hazırlıkların olmazsa olmazı kahvaltılık sos tarifi ile sizinleyiz. Çok lezzetli bir tarif ve gerçekten kahvaltılara da çok yakışıyor. Domates ve biber ile yapmanın yapımı oldukça basit ve şimdi bu sosu yapmanın tam zamanı. Sizde kışlık hazırlıklarınıza başladıysanız, bu kahvaltılık sosu da hazırlıklarınız arasına eklerseniz harika olur.

Gelin hiç vakit kaybetmeden kahvaltılık sos yapımında kullanacağımız malzemelere bakalım. Hemen ardından da tarife geçelim. Yazımızın devamında tarifin videolu yapılışı var, izlemenizi öneriyoruz.

Kahvaltılık sos tarifi malzemeleri

3 kg kapya biber
1 kg domates
200 gr yeşil biber
1 su bardağı zeytinyağ
Yarım su bardağı sirke
Yarım baş sarımsak
1,5 yemek kaşığı kaya tuzu

Nasıl yapılır?
Biber ve domates 250 derece fırında 45 dakika közlenir.
Yeşil biber rondodan geçirilir ve z.yağinda 5 dakika kavrulur.
Biber ve domates kabukları soyulur ve rondodan geçirilir.
5 dakika kavrulan yeşil bibere rondodan geçirilen kapya biber ve domates karışımı ilave edilir.
10 dakika kaynatılır, havanda ezdigimiz sarımsak ve tuz ilave edilir.
Sirke de ilave edilir 2 dakika sonra altı kapatılır.
Steril kavonozlarda doldurulur.

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