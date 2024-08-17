Ekmeğe sür sür ye: Kahvaltılık sos tarifi! Domates ve biber ile yapmanın kolay yolu: 30 kat daha güçlü! Tescilli lezzet

Bugün kışlık hazırlıkların olmazsa olmazı kahvaltılık sos tarifi ile sizinleyiz. Çok lezzetli bir tarif ve gerçekten kahvaltılara da çok yakışıyor. Domates ve biber ile yapmanın yapımı oldukça basit ve şimdi bu sosu yapmanın tam zamanı. Sizde kışlık hazırlıklarınıza başladıysanız, bu kahvaltılık sosu da hazırlıklarınız arasına eklerseniz harika olur.