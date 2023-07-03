Ekmeğe büyük zam! Yeni fiyatı görenler "Eyvah" dedi
İzmir’de ekmek fiyatına zam geldi. 3 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ekmeğin fiyatı 7 lira olarak belirlendi.
İzmir’de ekmek fiyatına zam geldi. 3 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ekmeğin fiyatı 7 lira olarak belirlendi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), 200 gram ekmeğin fiyatının 7 liraya çıktığını duyurdu.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye genelinde ekmek fiyatlarının Temmuz ayı başından itibaren 7 ile 7.5 lira arasında olacağını açıklamıştı.
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