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Gündem Ekmeğe büyük zam! Yeni fiyatı görenler "Eyvah" dedi
Gündem

Ekmeğe büyük zam! Yeni fiyatı görenler "Eyvah" dedi

Yeniakit Publisher
2023-07-03 10:56:00 -
Ekmeğe büyük zam! Yeni fiyatı görenler "Eyvah" dedi

İzmir’de ekmek fiyatına zam geldi. 3 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ekmeğin fiyatı 7 lira olarak belirlendi.

İzmir’de ekmek fiyatına zam geldi. 3 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ekmeğin fiyatı 7 lira olarak belirlendi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), 200 gram ekmeğin fiyatının 7 liraya çıktığını duyurdu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye genelinde ekmek fiyatlarının Temmuz ayı başından itibaren 7 ile 7.5 lira arasında olacağını açıklamıştı.

 
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