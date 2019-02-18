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Eklemler neden çıtlar? Parmak çıtlatmak zararlı mıdır?

Çoğu zaman rahatlamak için parmaklar çıtlatılır? Peki parmak çıtlatmak zararlı mı? Parmak çıtlatmanın sağlığa ne gibi olumsuz etkileri bulunur?

18 Şubat 2019 Pazartesi 20:44
Eklemler neden çıtlar? Parmak çıtlatmak zararlı mıdır?

Çoğu zaman rahatlamak için parmaklar çıtlatılır? Peki parmak çıtlatmak zararlı mı? Parmak çıtlatmanın sağlığa ne gibi olumsuz etkileri bulunur?

Neredeyse herkes parmaklarını gererek parmaklarını çıtlatır. Kimi zaman sinirliyken yapılan bu hareket kimi zaman da rahatlamak için yapılır.

Çoğu insan parmaklarını çıtlatırken gelen sesin kemiklerden geldiğini sanır. Oysa o ses, el eklem yerlerinde bulunan kapsüllerden gelmektedir. Şöyle ki; eklem yerlerinin daha kolay hareket edebilmesi için vücut bu gölgelere sinoviyal sıvısını salgılar. Bu sıvının içerisinde oksijen, nitrojen ve karbondioksit gazı vardır.

EL EKLEMİ VE EKLEM YAPISI

Parmaklar esnediği zaman bu gazlar eklemlerdeki kapsüllün içerisine sıkışır ve patlar. Patlamanın hemen ardından vücut buraya yeni sinoviyal doldurur. Parmak çıtlamasını arka arkaya yapılamamasının nedeni de budur. Vücut henüz oraya içerisinde gaz olan yeni sıvıyı doldurmamıştır.

Çoğu insan sesin kemikten geldiğini düşünür. Sanılanın aksine çıkan ses kemikten değil, gazların patlamasından ve vücudun salgıladığı sinoviyal sıvısının, kapsülü tam olarak doldurmasından dolayı çıkmaktadır. Bu da insanda rahatlık hissiyatı vermektedir. Dolayısıyla reseptörler uyarılır ve kaslar gevşer bu da rahatlamayı sağlar.

Parmak çıtlatma hareketiyle gaz boşluklarına sinoviyal dolduğu için o anda parmaklarımızın kavrama kabiliyeti artacaktır. Ancak bu durum ileriki yaşlar için parmakları olumsuz etkileyen bir durumdur . Yapılan araştırma parmak çıtlatan kişilerin %84’ünün yaşlanınca parmaklarının, çıtlatmayan kişilere oranla daha güçsüz olduğunu göstermiştir.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 20:44
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