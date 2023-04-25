Eklem ağrısı için bu yöntem uygulanıyor! Kendi kanınız ilacınız olabilir

Eskişehir Fizyomer Terapia Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. R. Berrin Akpınar, Sanakin (Akıllı PRP) uygulaması ile eklem rahatsızlıklarının tedavi edildiğini söyledi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. R. Berrin Akpınar, halk arasında ‘Akıllı plazma’ ya da ‘Akıllı PRP’ olarak da bilinen Sanakin tedavisinin; kişinin kendi kanından elde edilen plazma hücreleri ile uygulandığını söyledi. Bu tedavinin plazma hücrelerinden salgılanan çeşitli büyüme faktörleriyle yapıldığını, vücudun iyileştirme mekanizmalarını aktifleştirmek için kullanıldığını, oldukça etkili ve tamamen güvenli bir uygulama olduğunu aktaran Akpınar, “Akıllı PRP tedavisi dokuların iyileşme ve yenilenme süreçlerini desteklemek için yapılan modern bir uygulamadır. Yöntemin; yaşa bağlı gelişen eklem hasarları, travmalara bağlı eklem, tendon ve bağlarda gelişen zedelenmeler, iltihaplı eklem romatizmaları gibi kişinin gündelik yaşamını kısıtlayan birçok nedenin tedavisinde kullanılır. Akıllı PRP tedavisi olarak bilinen bu uygulama, dokuların iyileşmesini ve yenilenmesini hızlandırmak için eklem içine yapılır” dedi.

"Yaş sınırı yok"

Dr. Akpınar Sanakin tedavisinin; fizik tedavi ile ilgili kalça kireçlenmesi, diz kireçlenmesi, menisküs yaralanmaları ile yırtıkları, kıkırdak aşınmaları, omuz eklemi iltihabı, omuz kas yırtıkları, ayak ve el bileği kireçlenmesi, aşil tendonu yaralanmaları ve tendinitleri, kas yırtılması, tenisçi dirseği, omurga kireçlenmelerinde kullanıldığını söyledi. Tedavi için bir yaş sınırı bulunmadığını belirten Akpınar, “Sanakin tedavisinin; son derece doğal ve güvenli bir uygulama olduğunu, uygulandığı bölgelerde dokuların iyileşme mekanizmalarının aktifleştirdiğini ve birçok eklem probleminde güvenle kullandığımız yenilikçi bir tedavi prosedürü olduğunu söyledi.

"Yan etkisi yok"

Sanakin uygulamasının alerjik reaksiyon veya herhangi bir yan etkisi bulunmadığını ifade eden Akpınar, “Vücudun kendisini onarmasına destek sağlayarak, ağrı ve inflamasyonu güçlü bir şekilde baskılar ve eklemde şişlik ve ödem varsa bunun tedavisini ve tekrarlamamasını sağlar. Doktor tarafından kişiye özel bir tedavi imkânı sağlanırken cerrahi uygulamaların önlenmesine veya geciktirilmesine yardımcı olur. Ayrıca yaşam kalitesinde net iyileşme sağlar ve hastanın ihtiyacı olduğu anda tedaviyi tekrarlama imkânı vardır. Sanakin tedavisinin herhangi bir yan etkisi yoktur. Hastanın kendi kanından elde edilen büyüme faktörleri, onarıcı ve destekleyici yapılar kullanıldığı için Sanakin tedavisi sonrası bir yan etki görülmez. Zira vücudun kendi hücrelerine reaksiyon gösterme olasılığı çok azdır” şeklinde konuştu.

Nasıl yapılır?

Sanakin uygulaması hakkında bilgi veren Akpınar, şöyle konuştu:

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“Sanakin uygulamasında öncelikle hastanın kol damarından 10 ml kadar kanı alınır. Özel bir tüpe alınan bu kan 3 saat inkübatör denilen bir dolapta vücut sıcaklığı olan 37 derecede bekletilir. Sonrasında kan 5 dakika boyunca santrifüj adı verilen cihazda hızla döndürülerek elde edilen serum hedeflenen bölgeye eklem içine uygulanır. Hastalığın ve hastanın durumuna göre 2-4 seans haftada bir uygulama yapılır."