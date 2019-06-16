0553 313 94 23

Eklem ağrılarıyla baş etmenize yardımcı olacak 10 gıda

Eklem ve kas ağrılarınıza veda etmek için doğaya yakından göz atmanızda yarar var. İşte, eklem ve kas ağrılarına iyi gelen gıdalar…

16 Haziran 2019 Pazar 15:53
Eklem ağrılarıyla baş etmenize yardımcı olacak 10 gıda

Eklem ve kas ağrıları genellikle can sıkıcı olabiliyor. Bu ağrılarla baş etmek istiyorsanız; doktorunuzun verdiği ilaçların yanı sıra doğru beslenmeniz de son derece önemli. Peki, eklem ve kas ağrılarını hafifletmeye yardımcı olan gıdalar hangileridir?

1. Meyveler

Üzüm, mandalina, portakal ve kiraz içerdiği bileşikler nedeniyle eklem ve kas ağrılarını hafifletme konusunda son derece faydalıdır.

2. Sebze

Ispanak ve brokoli eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur. İçerdiği vitaminler ve minareller nedeniyle bu sebzeleri sofralardan eksik etmemek gerekiyor.

3. Baharatlar

Grip ve soğuk algınlığı ile mücadele konusunda son derece etkili olan zencefil ve zerdeçal eklem ağrılarını giderme konusunda da faydalıdır.

4. Sarımsak

Dünyadaki en iyi antibiyotik olarak gösterilen sarımsak vücuttaki iltihaplanmayı azaltır. Bu nedenle sarımsağı eklem ağrılarınız için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

5. Yeşil çay

Uzak Doğu'da binlerce yıldır şifa kaynağı olarak kullanılan yeşil çay eklem ağrılarına da son derece iyi gelir.

6. Balık yağı

Kilo yaptığı iddia edilse de aslında böyle bir etkisi bulunmayan balık yağı eklem ağrıları için şahane bir alternatiftir.

7. Badem

E vitamini yönünden zengin olan, uzmanların süper besin olarak gösterdiği badem içerdiği bileşikler sayesinde eklem ağrılarına iyi gelir.

8. Süt ürünleri

Az yağlı süt ve süt ürünleri eklem ağrılarıyla mücadele etmeye yardımcı olur.

9. Ceviz

Ceviz Omega-3 yönünden zengin olan ceviz eklem ağrıları için birebirdir.

10. Safran 

Safran hem lezzetli hem de sağlıklı bir üründür. Pahalı bir baharat olduğu için çokça tercih edilmeyen safran eklem ve kas ağrıları için son derece faydalıdır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 15:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evlerin arasında çıkan yangın korkuttu
    1. Evlerin arasında çıkan yangın korkuttu
    2. Sınav maratonu sona erdi
    3. Yol uygulamasında eroin ve kokainle..
    4. Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu..
    5. Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki Türk..
    6. Sakarya Büyükşehir Meclisi 60 maddeyi..
    7. Şehit ailelerinden Babalar Günü’nde..
    8. Birliğinden izne gelmişti! Babalar..
    9. I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık..
    11. Pendik’te parktaki tesis için halk..
    12. Genç Atölye’de yeni dönem kayıtları..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık..
    14. Eşine ait tüfek ateş aldı, kadın..
    15. Geleneksel Sanatlar İhtisas..
    16. Babalar Günü’nde babasının geri işe..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayi Sicil..
    18. Atlasglobal Düsseldorf-Zonguldak arası..
    19. Kan donduran olay! Uzman Çavuş ve eşi,..
    20. Antalya’da Caretta Carettaların ilk..
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor