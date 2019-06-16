Eklem ağrılarıyla baş etmenize yardımcı olacak 10 gıda
Eklem ve kas ağrılarınıza veda etmek için doğaya yakından göz atmanızda yarar var. İşte, eklem ve kas ağrılarına iyi gelen gıdalar…16 Haziran 2019 Pazar 15:53
Eklem ve kas ağrıları genellikle can sıkıcı olabiliyor. Bu ağrılarla baş etmek istiyorsanız; doktorunuzun verdiği ilaçların yanı sıra doğru beslenmeniz de son derece önemli. Peki, eklem ve kas ağrılarını hafifletmeye yardımcı olan gıdalar hangileridir?
1. Meyveler
Üzüm, mandalina, portakal ve kiraz içerdiği bileşikler nedeniyle eklem ve kas ağrılarını hafifletme konusunda son derece faydalıdır.
2. Sebze
Ispanak ve brokoli eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur. İçerdiği vitaminler ve minareller nedeniyle bu sebzeleri sofralardan eksik etmemek gerekiyor.
3. Baharatlar
Grip ve soğuk algınlığı ile mücadele konusunda son derece etkili olan zencefil ve zerdeçal eklem ağrılarını giderme konusunda da faydalıdır.
4. Sarımsak
Dünyadaki en iyi antibiyotik olarak gösterilen sarımsak vücuttaki iltihaplanmayı azaltır. Bu nedenle sarımsağı eklem ağrılarınız için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
5. Yeşil çay
Uzak Doğu'da binlerce yıldır şifa kaynağı olarak kullanılan yeşil çay eklem ağrılarına da son derece iyi gelir.
6. Balık yağı
Kilo yaptığı iddia edilse de aslında böyle bir etkisi bulunmayan balık yağı eklem ağrıları için şahane bir alternatiftir.
7. Badem
E vitamini yönünden zengin olan, uzmanların süper besin olarak gösterdiği badem içerdiği bileşikler sayesinde eklem ağrılarına iyi gelir.
8. Süt ürünleri
Az yağlı süt ve süt ürünleri eklem ağrılarıyla mücadele etmeye yardımcı olur.
9. Ceviz
Ceviz Omega-3 yönünden zengin olan ceviz eklem ağrıları için birebirdir.
10. Safran
Safran hem lezzetli hem de sağlıklı bir üründür. Pahalı bir baharat olduğu için çokça tercih edilmeyen safran eklem ve kas ağrıları için son derece faydalıdır.
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