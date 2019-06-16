Eklem ağrılarıyla baş etmenize yardımcı olacak 10 gıda

Eklem ve kas ağrıları genellikle can sıkıcı olabiliyor. Bu ağrılarla baş etmek istiyorsanız; doktorunuzun verdiği ilaçların yanı sıra doğru beslenmeniz de son derece önemli. Peki, eklem ve kas ağrılarını hafifletmeye yardımcı olan gıdalar hangileridir?

1. Meyveler

Üzüm, mandalina, portakal ve kiraz içerdiği bileşikler nedeniyle eklem ve kas ağrılarını hafifletme konusunda son derece faydalıdır.

2. Sebze

Ispanak ve brokoli eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur. İçerdiği vitaminler ve minareller nedeniyle bu sebzeleri sofralardan eksik etmemek gerekiyor.

3. Baharatlar

Grip ve soğuk algınlığı ile mücadele konusunda son derece etkili olan zencefil ve zerdeçal eklem ağrılarını giderme konusunda da faydalıdır.

4. Sarımsak

Dünyadaki en iyi antibiyotik olarak gösterilen sarımsak vücuttaki iltihaplanmayı azaltır. Bu nedenle sarımsağı eklem ağrılarınız için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

5. Yeşil çay

Uzak Doğu'da binlerce yıldır şifa kaynağı olarak kullanılan yeşil çay eklem ağrılarına da son derece iyi gelir.

6. Balık yağı

Kilo yaptığı iddia edilse de aslında böyle bir etkisi bulunmayan balık yağı eklem ağrıları için şahane bir alternatiftir.

7. Badem

E vitamini yönünden zengin olan, uzmanların süper besin olarak gösterdiği badem içerdiği bileşikler sayesinde eklem ağrılarına iyi gelir.

8. Süt ürünleri

Az yağlı süt ve süt ürünleri eklem ağrılarıyla mücadele etmeye yardımcı olur.

9. Ceviz

Ceviz Omega-3 yönünden zengin olan ceviz eklem ağrıları için birebirdir.

10. Safran

Safran hem lezzetli hem de sağlıklı bir üründür. Pahalı bir baharat olduğu için çokça tercih edilmeyen safran eklem ve kas ağrıları için son derece faydalıdır.