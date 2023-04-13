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Kadın - Aile

Eklem ağrılarınızı bu ev yapımı tarifle iyileştirin: Şu ana dek bütün bildiklerinizi alt üst edecek İşte bakın ne!

Yeniakit Publisher
2023-04-13 12:48:00 - 2023-04-13 12:55:24
Eklem ağrılarınızı bu ev yapımı tarifle iyileştirin: Şu ana dek bütün bildiklerinizi alt üst edecek İşte bakın ne!

Ne yaparsak yapalım zamandan kaçamayız. Orta yaşlı olmak ile yüzleşmek bile başlı başına terapi gerektirebilir. Ancak siz vücudunuza iyi bakarak hissettiğiniz yaşta olabilirsiniz. Birçok yaşıtınız ilaç kullanmak ve sağlığına ekstra dikkat etmek zorunda kalırken siz hala yirmili yaşları yeni geride bırakmış gibi olabilirsiniz. 40 yaşının üzerindeyseniz ve ufak ufak yaşlanma belirtilerini vücudunuzda görmeye başladıysanız, özellikle eklem yerlerinde hissettiğiniz o küçük fakat sürekli ağrılardan bahsediyoruz.

Eklem ağrıları için kullandığınız ilaçlar ağrıyı hafifletse de ne yazık ki kalıcı bir çözüm sunamaz ve sadece ağrıyı hissetmenizi geciktirir. İmdadımıza bir Rus halk tedavi yöntemi koşuyor ve muhtemelen tüm malzemeler mutfağınızda var.

Malzemeler

1 yemek kaşığı hardal
1 yemek kaşığı bal
1 yemek kaşığı su
1 yemek kaşığı öğütülmüş tuz
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri homojen bir karışım elde edene kadar güzelce karıştırın. Ardından hazırladığınız karışımı boş bir el kremi kutusuna koyarak güneş ve hava almasını engelleyin. Uyumadan birkaç saat önce eklemlerinize sürün ve bir havluyla sarın. Uyumadan önce yıkayın ve karışımı mutlaka buzdolabında saklayın.

Hardal oldukça mucizevi faydalar sunar. Bunlardan bazıları:

Boğazınız ağrıyorsa bir kaşık hardal yiyin. Ağrınız kaybolacaktır.

Acıyan bir yaranız varsa üzerine hardal sürün. Acısı duracaktır.
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Başınız ağrıyorsa, alnınıza ve şakaklarınıza hardal sürün ve ağrınız dinsin.

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