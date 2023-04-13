Evde kefir nasıl yapılır? Altın değerinde tavsiye: İftardan sonra ve sahurda 1 bardak kefir içerseniz!

Probiyotikler, vücudu zararlı mikroorganizmalardan koruyan ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına sağlar. Günlük hayatımızda yoğun koşuşturma içinde bağışıklığımız ve hareketliliğimiz için probiyotiklere ihtiyacımız her geçen gün artıyor.

On bir ayın sultanı Ramazan’da sahur ile iftar arasında uzun saatler boyunca yiyecek veya içecek tüketmiyoruz, sonrasında da iftarda ya da sahurda ölçüyü kaçırabiliyoruz. İşte tam da bu noktada kefir imdadınıza yetişiyor. Uzmanların önerisine göre iftardan sonra kefir içmek hem damarları temizliyor hem de kabızlık sorununu ortadan kaldırıyor.

Şimdi size probiyotik bakımından çok zengin Kefir hakkında bilgiler vereceğiz.

Kefir, Kuzey Kafkasya kökenli probiyotik bir süt ürünüdür. Kafkasya’da kanser vakalarının çok düşük olmasını araştırılırken, günlük hayatta çok tüketilen Kefir’e dikkatleri üzerine çekti. Yapılan araştırmalar sonucunda Kefir’in probiyotik özelliği, Kafkasların uzun yaşamalarının sırrı olarak ortaya çıktı.

Peki evde kefir nasıl yaparsınız?

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Kefir’in son yıllarda popülerliği sebebiyle artık marketlerin raflarında hazır, kutulanmış kefiri bulmak mümkün. Ama evde de kefir yapmanız mümkün ve çok kolay. Bunun için tek ihtiyaçınız, kefir tanesini bulmak. Bunun için ya kefir kullanan bir yakınınızdan veya Ziraat Fakülteleri’nde üretilen içindeki bakterilerin analiz edilip onaylanmış mayaları alabilirsiniz.

Kefir Yapmak İçin Gereken Malzemeler

1 litre süt (Her türlü süt olabilir. Ama süt çiğ ise önce kaynatın ve soğutun)

30-50 gram kefir mayası



Cam kavanoz

Plastik süzgeç

Yapılışı

Kefir mayanızı, oda sıcaklığında bulunan sütün içine koyun. Ağzını kapatın. (Kapak metal ise sütün kapakla temas etmemesine özen gösterin)

Yine oda sıcaklığında 24 saat bırakın. 24 saat sonra kefiriniz olmuştur. Bunu anlamak için kavanozunu biraz sallayın, yogurt kıvamına geldiğini göreceksiniz.

Plastik bir süzgeçle süzün. Maya süzgeçin üzerinde kalacak, elde ettiğini probiyotikli yoğurdu süzün. Bu yoğurdu bir kavanoza veya kaba koyarak bir iki gün içinde tüketin.

Mayayı, yine kullanacaksanız, temiz suyla yıkayın ve yine sütün içine koyun. Kullanmayacaksanız, mayayı yıkayın ve su dolu temiz bir cam kavanozun içine koyun ve buzdolabına kaldırın.

İstediğiniz zaman çıkarıp yeniden maya yapabilirsiniz.

Çok önemli bir not; Kefiri süzerken ve karıştırırken, kullandığınız tüm malzemeler tahta veya plastik olmalı. Metal malzeme kesinlikle kullanmayın.

Sabah aç karnına kefir içerseniz ne olur?

Kefir doğru miktarda tüketilip bireyin istediği zaman diliminde tüketilebilir. Sabah aç karnına tüketmek sindirim sistemine daha fazla fayda sağlayabilir. Kefirin içeriğindeki probiyotikler aç karnına tüketilen kefir ile birlikte bağırsakları daha iyi çalıştırmış olur.

İftardan sonra 1 bardak kefir içerseniz!

Ramazan ayında özellikle iftardan sonra tüketeceğiniz bir bardak kefir, içeriğindeki faydalı dost bakteriler sayesinde mikro floraya olumlu etki eder, sindirim şikâyetlerini azaltırken bağışıklığı yükseltir.

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