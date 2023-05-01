Eklem ağrılarınız geçmiyor mu? Sebebi sizi çok şaşırtabilir

Diyarbakır Memorial Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Yılmaz Zengin, sağlıklı ve dengeli bağırsak florasının bir parçası olarak bilinen mantarların çoğalıp denge bozukluğunda birçok şikayete neden olabileceğine dikkat çekti.

Bağırsakta bulunan yararlı ve zararlı mikroorganizmalar denge halinde yaşandığı bilinmekte. Bu denge bozulduğunda faydalı mikroorganizmalar zamanla azalır ve Kandida mantarı fazlasıyla çoğalarak tehlikeli olmaya başlar. Kandida mantarının çoğalmasıyla beraber vücutta enfeksiyon oluşumunun da artabildiği gözlenmektedir.

Kandida Albikans mantarının miktarının artmasıyla vücut direncinde düşme olabileceğini belirten Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Yılmaz Zengin, bu mantarların vücutta çoğalmasıyla sindirim şikayetlerinin ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Zengin, “Bağırsak mantarı, normalde flöresinde bulunan mantarlardan oluşmaktadır. Bunlardan karşımıza en fazla çıkan kandida albikans türü mantarlardır. Vücut direncinde düşme olduğu zaman, aşırı alkol tüketimi olduğu zaman, bazen travmalar sonrası bazen de vücut bağışıklığını düşüren hastalıklar sonrasında vücutta kist sayısı çoğalarak enfeksiyon oluşturan organizmalardır” dedi.

Bağırsak mantarının en sık belirtilerinden birinin eklem ağrıları olduğunu dile getiren Zengin, “Bağırsak mantarının en sık belirtileri uzun süre geçmeyen eklem ağrıları, halsizlik, bulantı, şişkinlik ve bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler ortaya çıkıyor. Bu şikayetlerle hastaneye başvuran bir kişi aklının bir köşesinde bulundursun. Bağırsak mantarının tanısı büyük abdest tahlilinde mantarların görülmesiyle tanı konmakta. Bununla birlikte enfeksiyon parametrelerine bakılarak da hastaların tedavisi düzenlenebiliyor. Tedavi seçeneklerinin başında diyet alışkanlığı çok önemlidir. Böyle bir durumda öncelikle şekerden uzak bir beslenme ve alkolden uzak durulması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

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Bağırsak mantarından kolay kurtula bilinmesi için çocukların şekerli gıdalardan uzak tutulmasına vurgu yapan Zengin, şöyle konuştu:

“Özellikle çocukları basit şeker olarak adlandırılmış şekerli gıdalardan uzak tutarsak, bu enfeksiyonları daha kolay atlatabiliriz. Çünkü çocuklarda enfeksiyon ortaya çıktığı zaman okuldaki kalabalık ortamlardan ailelere, ailelerden de topluma yayılma ihtimali oluyor. Bu nedenle özellikle çocuklarımızın ağız ve diş sağlığına dikkat etmemiz gerekiyor. Bağırsak mantarı bazen sulardan da kaynaklı olabiliyor. Temiz su tüketimiyle bunların önüne geçebiliriz.”