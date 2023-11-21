Ekiplerin sahada karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor
Bayburt’ta etkili olan kar yağışıyla birlikte karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Bayburt Belediyesi ekipleri, şehrin birden fazla noktasında aynı anda çalışmalarına devam ediyor.
Gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışıyla beraber çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden ekipler, çalışmalarını ara vermeden yüksek tempo ile sürdürüyorlar. Çalışmalar dahilinde ekipler, ana arterler ve mahallelerde kar temizlik çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Vatandaşların yolda kayıp düşmemesi, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması amacıyla titizlikle çalışma yürüten ekipler, sabahın erken saatlerinde çalışmalara başladılar.