Ekiplerin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü dinamit patlaması sonucu yaralandı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde yol yapım çalışması esnasında patlatılan dinamit bir kişinin yaralanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kaman ilçesi Kılıközü mevkinde H.M. yönetimindeki plakası alınamayan otomobil, bölgede yol yapım çalışması yapan ekiplerin ’dur’ ihtarına uymayarak yoluna devam etti. Yol yapım çalışması sırasında patlatılan dinamit, görevlileri dinlemeyerek yola devam eden otomobilde ağır hasar oluşmasına neden oldu. Çevrede bulunan görevlilerin ilk müdahalesini yaptığı sürücü H.M., Kaman İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. H.M.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Kılıközü mevkinde yol yapım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.