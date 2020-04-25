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Yerel

Ekipleri karşısında görünce şaşkına döndü! Kapısı kırılarak girilen evinde Kur’an-ı Kerim okurken bulundu

Denizli’de yalnız yaşayan 80 yaşındaki adam, komşularının 28 kez telefonla aramasına, onlarca kez zilini çalmasına rağmen cevap vermeyince itfaiyeye haber verildi. Gelen ekiplerin evin kapısını kırarak girmesinden sonra yaşlı adam Kur’an-ı Kerim okurken bulundu.

2020-04-25 15:58:00 - 2020-04-25 16:28:27
Ekipleri karşısında görünce şaşkına döndü! Kapısı kırılarak girilen evinde Kur’an-ı Kerim okurken bulundu

Denizli'de yalnız yaşayan Ramazan Yörükoğlu (80), kendisinden haber alınamayınca itfaiyenin kapısını kırarak girdiği evde Kur'an-ı Kerim okurken bulundu. Komşularının 28 kez telefonla arayıp, onlarca kez kapı zilini çaldığı Yörükoğlu, yaşlılığa bağlı işitme kaybı yaşadığını söyledi.

Ekiplerin çağrıları da sonuçsuz kaldı

Pamukkale ilçesi Karaman Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede tek başına yaşayan Ramazan Yörükoğlu'ndan haber alamayan komşuları, durumdan şüphelendi. Yörükoğlu kapıyı açmayınca, telefonlara da cevap vermeyince, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çağrıları da yanıtsız kalınca itfaiye, Yörükoğlu'nun daire kapısını kırıp, içeri girdi.

Ekipleri karşısında görünce şaşkına döndü

Salonda Yörükoğlu'nu bulamayan ekipler, kapısı arkadan kilitli mutfak kapısının da camını kırdı. Mutfak kapısı açıldığında ise Yörükoğlu, tüm yaşananlardan habersiz Kur'an-ı Kerim okurken bulundu.  Karşısında, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini gören yaşlı adam şaşkınlık yaşadı.

“18 yaşında delikanlı gibiyim”

Komşularının 28 kez telefonla arayıp, onlarca kez kapı zilini çaldığı öğrenilen Yörükoğlu, yaşlılığa bağlı işitme kaybı yaşadığı için duymadığını söyledi. Kapının kırıldığından da habersiz olan Yörükoğlu, polislerin "Sağlık sorunun var mı?" sorusunda, "18 yaşında delikanlı gibiyim" yanıtını verdi.

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