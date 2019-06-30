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Ekipler seferber oldu! Muğla'daki yangın büyük oranda kontrol altında

Muğla'nın Datça ilçesinde dün saat 16.00 sularında başlayan orman yangınının büyük oranda kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

30 Haziran 2019 Pazar 07:18
Ekipler seferber oldu! Muğla'daki yangın büyük oranda kontrol altında

Muğla’nın Datça ilçesi Palamutbükü mevkiinde, dün öğleden sonra başlayan orman yangını, geçen 12 saatin ardından büyük oranda kontrol altına alındı. 3 kola ayrılan ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 5 hektardan fazla alan zarar gördü.

Datça’da dün saat 16.00 sıralarında Palamutbükü Limantepesi mevkiinde televizyon vericilerinin olduğu bölgede başlayan yangın henüz kontrol altına alınmadı. Başlangıç noktasından sonra Marin ve Limantepesi yönlerine ikiye ayrılan yangının vericilerin olduğu bölgedeki kısmı denize ulaştığı için söndürüldü. Marin bölgesinde yönelen yangın, daha sonra tekrar Palamutbükü istikametine geri döndü. Knidos Antik Kenti ve Marin bölgesinde iki ayrı noktada devam eden yangının, çember içerisine alınması için yoğun çalışma yapıldı.

İlk müdahale gönüllülerden geldi

Yangını söndürme çalışmalarına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesinden 10 itfaiye aracı, orman bölge müdürlüğünün 30 arazözü ile birlikte 100’e yakın orman ve itfaiye personeli katıldı. Yangına ilk müdahaleyi yapan Datça Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) gibi yüzlerce gönüllünün katıldığı çalışmalarda, yangının 12 saat sonra büyük oranda kontrol altına alındı.

Şuana kadar 5 hektardan fazla alanın zarar gördüğü belirtilen yangında, halen devam eden soğutma çalışmalarına günün ağarmasıyla birlikte havadan da yeniden destek verileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 07:18
  1. Muğla’nın Datça ilçesi
  2. orman yangını
  3. Palamutbükü Limantepesi
  4. Limantepesi
  5. Knidos Antik Kenti
  6. Muğla Büyükşehir Belediyesi
  7. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü
  8. Datça Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME)
  9. soğutma çalışmaları

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