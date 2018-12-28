Ekipler nefes aldırmıyor! Son anda otogarda yakalandılar
Zehir tacirlerine nefes aldırmayan güvenlik güçleri, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.28 Aralık 2018 Cuma 16:11
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Çerkezköy'e uyuşturucu madde getirileceğine ilişkin istihbarat üzerine harekete geçti. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Otogarda yakalandılar
Jandarma ekipleri teknik ve fiziki takibe aldıkları Aykut S. ile Ramazan D'yi, otobüsle geldikleri Çerkezköy Otogarı'nda yakaladı.
Gözaltına alınan iki şüphelinin üzerilerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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