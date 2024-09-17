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Yerel Ekipler müdahale ediyor! Keresteciler Sitesi'nde yangın
Yerel

Ekipler müdahale ediyor! Keresteciler Sitesi'nde yangın

Yeniakit Publisher
2024-09-17 08:49:00 -

Adana Keresteciler Sitesi'nde yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Adana'da Keresteciler Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıktı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına çok sayıda ekiple müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Keresteciler Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıktı. Yangını fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, yangın çıkan yer kereste dolu olduğu için alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan, bu yangın Keresteciler Sitesi'nde bu ay içinde çıkan ikinci yangın oldu.

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