0553 313 94 23

Ekipler ineği kurtarmak için seferber oldu

Adıyaman'da su içmek için kuyuya yaklaştığında tarla ortasında bulunan sulama kuyusuna düşen ineği kurtarmak için itfaiye ve AFAD ekipleri büyük çaba sarf etti.

08 Haziran 2019 Cumartesi 15:04
Ekipler ineği kurtarmak için seferber oldu

Adıyaman’da tarla ortasında bulunan sulama kuyusuna düşen inek, itfaiye ve AFAD’ın ortak operasyonuyla kurtarıldı.

İneği suyun içinde gördü

Olay, merkeze bağlı Bağdere köyünde meydana geldi. Sadi Çalış’a ait inek tarlada otlarken su içmek için kuyuya yaklaştığında tarla ortasında bulunan sulama kuyusuna düştü. İneği tarlada göremeyen sahibi, kuyunun yanına geldiğinde ineği suyun içinde gördü. İneği köylülerin yardımıyla çıkartmak isteyen Sadi Çalış, başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İlk denemede başarılı olunamadı

Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine giderek, ineği düştüğü kuyudan kurtarmak istedi. Olay yerine ayrıca AFAD ekipleri geldi. Halatı ineğe bağlayan ekipler ineği kuyudan çıkartmak istedi ancak ilk etapta bunda başarılı olamadı. Daha sonra tekrar deneyen itfaiye ve AFAD ekipleri ineği araç yardımıyla sudan çıkartmayı başardı. Güçlükle kurtarılan ineğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 15:04
  1. Adıyaman
  2. itfaiye
  3. inek
  4. AFAD
  5. AFAD ekipleri
  6. itfaiye ekipleri

YORUM YAZ

  • hercaihercai5 dk önce
    Su kuyusunun etrafini cevir bre adam! Hem ineklerin var, dusunmen lazim.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın vefatı
  1. CHP Denizli Milletvekili Kazım..
  2. Yol verme kavgasında kan aktı
  3. Cami cemaati halıların yenilenmesini..
  4. Burhaniye’de metruk ev yangını korkuttu
  5. "Müslümanları bizden uzak tutmalıyız..
  6. Otomobilin çarptığı küçük çocuk..
  7. Terör eylemi paylaşımlarına emniyetten..
  8. Safranbolu’da yıldırım düşmesi sonucu..
  9. Burhaniye’de akaryakıt istasyonundaki..
  10. Dünya devinden Ozan Kabak'a kanca!
  11. Tekirdağ’da hafif ticari araç..
  12. 20 yıl sonra aynı acı
  13. CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan..
  14. Toroslar Belediyesi ekipleri bayramda..
  15. Kuşadası’na tatilin ilk 7 gününde 310..
  16. Jandarma düğün magandalarına göz..
  17. Antalya’da sahillerde hafta sonu..
  18. Narkotik polisinden bayram mesaisi
  19. ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
  20. Meteorolojiden 10 il için kritik..
  21. Rüzgar tüneli sadece 7 ülkede vardı!..
  22. Erdoğan'dan şehit ailelerine..
  23. Hak-İş'ten Emek ve Adalet Yürüyüşü
  24. Bin 800 rakımda harika manzaralar
  25. Melih Gökçek Twitter'ı salladı!..
  26. Kamyon ile yolcu minibüsü çarpıştı,..
  27. Almanya’da çevreciler Başbakanlık..
  28. Naim Babüroğlu: “Türkiye S-400..
  29. Para Okçuluk Dünya Şampiyonası
  30. İstanbul'daki feci kazada ölü sayısı..
Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim

Günün Karikatürü

8 Haziran 2019
Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi