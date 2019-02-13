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Ekipler ele geçirdi: Tam 20 ton!

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, çuvallara konularak çevreye bırakılan ve kötü koku yayan yaklaşık 20 ton kimyasal atık olduğu ileri sürülen toz bulundu. Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, "Atıkların çevreye zararlı olup olmadığı hususunda laboratuvar çalışması için numuneler alınmıştır" dedi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 21:55
Ekipler ele geçirdi: Tam 20 ton!

Çerkezköy’ün İstanbul eski yolu üzerindeki Kuşbahçe mevkiine çuvallara konulmuş atıkların çevreye kökü yaydığını görenler durumu yetkililere bildirdi. Yaklaşık 20 ton olduğu belirtilen 29 çuvalın içinde kimyasal atık olduğu iddia edilen toz atıklar olduğu görüldü. Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, ihbar üzerine atıkların bulunduğu bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden ekipler sevk etti. Atıklardan numuneler alındığını belirten Kaymakam Abban, şunları söyledi:

Ekipler harekete geçti

"İlçemiz Kuşbahçe mevkisine 29 çuval atık bırakıldığı telefonla tarafıma ihbar edilmiştir. İlçe Jandarma Komutanı’na gerekli çalışmaların yapılması hakkında gerekli talimat verilerek, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü telefonla aranmış ve bir ekip gönderilerek gerekli çalışmaların yapılması istenmiştir. Atıkların bulunduğu yerde gerekli incelemeler benim nezaretimde yapılmıştır. Atıkların çevreye zararlı olup olmadığı hususunda laboratuvar çalışması için numuneler alınmıştır. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nca gerekli tahkikatlar yapılmakta olup sonucundan ayrıca bilgi kamuoyuyla paylaşılacaktır."

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 21:55
  1. İstanbul
  2. tekirdağ
  3. çerkezköy
  4. atık
  5. Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban

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