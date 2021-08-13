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Gündem Ekipler defalarca evine kadar geldi... Aşıyı reddeden genç kız koronadan öldü
Gündem

Ekipler defalarca evine kadar geldi... Aşıyı reddeden genç kız koronadan öldü

Samsun'da yaşayan 26 yaşındaki Lale Duran, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Duran'ın evinin önüne daha önce 3 kez aşı ekiplerinin geldiği, anne ve babasının aşı olmayı kabul ettiği ancak kendisinin reddettiği belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 14:59:00 -
Ekipler defalarca evine kadar geldi... Aşıyı reddeden genç kız koronadan öldü

Koronavirüs vaka sayısının artışa geçtiği Samsun’dan üzücü haber geldi.

Bafra ilçesinde anne ve babası ile birlikte gittikleri cenazede koronavirüse yakalandığı öğrenilen 26 yaşındaki Lale Duran, durumu ağırlaşınca Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yoğun bakımda tedavi gören genç kız, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Duran, Bafra Altınay Mahallesi’nde bulunan mahalle mezarlığına defnedildi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, hayatını kaybeden Lale Duran’ın evinin önüne 3 kez aşı aracı geldi.

Anne ve babası aşı olmayı tercih ederken, genç kız ise koronavirüs aşısı olmadı.

Anne ve babanın koronavirüsü yendiği, sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

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