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Gündem Ekipler alarma geçti! Halk plajında 7 adet el bombası bulundu
Gündem

Ekipler alarma geçti! Halk plajında 7 adet el bombası bulundu

Yeniakit Publisher
2024-06-23 21:42:00 -
Ekipler alarma geçti! Halk plajında 7 adet el bombası bulundu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Eğirdir Gölü'nde 7 adet el bombası bulundu. Yüzmek için Eğirdir Gölü'ne giren vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Olay, Eğirdir ilçesi Babasultan mevkii halk plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzmek için Eğirdir Gölü'ne giren bir vatandaş, göl kıyısında patlayıcı madde olduğunu görerek ihbarda bulundu.

7 adet el bombası tespit edildi

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede gölde 7 adet el bombası olduğunu tespit eden ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak, plajı giriş ve çıkışlara kapattı. Suyun içerisindeki el bombalarının güvenli bir şekilde çıkarılması için İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bomba imha uzmanlarının gelmesinin beklendiği öğrenildi.

Geçtiğimiz ay da Eğirdir Gölü'nde 7 adet el bombası bulunmuştu. Böylece son bir ay içerisinde Eğirdir Gölü'nde toplam 14 adet el bombası bulunmuş oldu.


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